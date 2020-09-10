Büyükşehir’den tişörtlü “Koronavirüs” farkındalık etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan Covid-19 vakalarına dikkat çekmek için Başkent’in 5 noktasında, “Koronavirüse Karşı Dikkat! Maske-Mesafe-Temizlik” yazılı binlerce tişört ve maske dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada “Gelin tişörtlerimizi gönüllü olarak üstünüzde taşıyın, hep birlikte salgınla mücadelemizi güçlendirelim” çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Koronavirüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla tişörtler tasarlandı. Üzerinde “Koronavirüse Karşı Dikkat! Maske-Mesafe-Temizlik” yazan binlerce tişört Başkentlilere dağıtıldı.

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı AŞTİ, Dikimevi ANKARAY İstasyonu, Batıkent Metro İstasyonu ile Hacı Bayram-ı Veli Camii önü ve Güvenpark’ta dağıtılan tişört ve maskelere Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Tişört dağıtımının bir hafta boyunca devam edeceği belirtilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada “Gelin tişörtlerimizi gönüllü olarak üstünüzde taşıyın, hep birlikte salgınla mücadelemizi güçlendirelim” çağrısında bulundu.

ANKARA ZABITASI’NDAN BAŞKENTLİLERE SALGIN UYARISI

Etkinliğe Kızılay Güvenpark’ta katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüsle mücadelesinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Dağıtılan tişörtler ile vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Koç, Covid-19 vakalarında görülen artışın kritik boyutlara ulaştığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak salgının yayılım hızında görülen artış nedeniyle tüm önlemlerimizi ikiye katladık. Yanımıza belediyemizin doktorlarını ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarımızı alarak iş yeri denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan desteğinde bulunuyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyemizce yaptırılan ‘Koronavirüse Karşı Dikkat!’ tişörtlerimizi Ankara’nın 5 noktasında Başkentlilerle buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızı kalabalık ortamlardan kaçınmaya, maskelerini sürekli olarak takmaya ve kişisel temizliğe uymalarını tavsiye ediyoruz. Birlikte başaracağız ve ‘6 Milyon Tek Yürek’ Ankara’yı bu illetten kurtaracağız”

KAMPANYA AMACINA ULAŞTI

Kampanyaya destek vererek dağıtılan tişörtleri giyen 7’den 70’e her yaştan Başkentli, bir yandan pandemi sürecinde tedbirlerin önemine dikkat çekerken bir yandan farkındalık etkinliği ile renkli anlar yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin insan yoğunluğunun fazla olduğu 5 ayrı noktasında dağıtılan maske ve tişörtleri alan Başkentliler, uygulamadan dolayı Büyükşehir’e teşekkür ettiler. Salgının yayılmasında insan faktörünün büyük rolü olduğunu belirten Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Kürşat Arif Emir: “Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirdiği farkındalık kampanyasını çok yararlı buldum. Özellikle Ankara’da koronavirüsün ciddi seviyede artmasından sonra bu şekilde çalışmaların yapılması insanların dikkatini çekecektir. Tişörtü üzerimden çıkarmayı düşünmüyorum ve arkadaşlarımın da bu tişörtü almaları için haber vereceğim. Teşekkür ediyorum.”

-Necla Sanmak: “Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgını için farkındalık oluşturacak tişörtlerini çok beğendim. Ankara’da vakalar arttı herkes bu tişörtleri giyip gezerse farkındalığın artacağını düşünüyorum.”

-Elif Aydemir: “Koronavirüse dikkat çekmek için hazırlanan tişörtleri çok beğendim. Günlük hayatımda da bu tişörtü giyeceğim. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Berrak Aslan: “Tişört çok güzel günlük hayatımda da giyip farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağım. Yanında maske dağıtılması da çok faydalı olmuş, teşekkürler.”

-Beyza Sahil: “Büyükşehir Belediyesinin farkındalık çalışmalarını çok beğeniyorum. Geçen aylarda kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda da bir çalışmaları olmuştu. Başkanımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

-Mücahit Saraçoğlu: “Büyükşehir Belediyesini farkındalık oluşturmak amacıyla tişört dağıttığını gördük biz de aldık. Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını çok beğeniyorum. Teşekkür ederiz.”

-Eray Şahin: “Mansur Başkan’ın koronavirüse karşı yapılan bu farkındalık çalışması çok güzel olmuş. Herkese dağıtılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi salgının yayılmaması için elinden geleni yapıyor. Bizler de üzerimize düşeni yapmalı ve salgına karşı uyarıları dikkate almalıyız.”

– Halil Dağaşan: “Öncelikle böylesine anlamlı bir kampanya hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. Bu dertten ülkemizin bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Vatandaşları, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına özen göstermesini diliyoruz.”

– Timur Varol: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AŞTİ’de tanıtımını yaptığı farkındalık kampanyasını gördüm. Gerçekten güzel bir çalışma. İnsanları ve toplumu bu virüse karşı uyarmak için hazırladığı bu kampanya bizler için de oldukça memnuniyet verici. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş pandemi sürecini başından bu yana çok iyi yönetti. Vatandaşlar olarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ederim.”

-Tülay Osmanoğulları: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu farkındalık kampanyasını çok beğendim. İnsanların koronavirüse karşı bilinçlenmesi lazım. Bu tür hizmetleri bütün belediyelerin yapması lazım. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.”

– Sami Tek: “Erzurum’dan geldim. Ben uzaktan takip ediyorum Mansur Başkanı. Farkındalık kazandırmak için güzel bir çalışma olmuş tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek için güzel düşünülmüş bir uygulama. Tişörtü memleketime gittikten sonra giyeceğim ve herkese de anlatacağım.”

-Ali Savaş:”Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. İnşallah etkili olur. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Her şeyi devletten beklememeliyiz. Biraz da bizler sorumlu davranmalıyız. Bizler de bu kurallara uyarsak daha kısa sürede virüsün yayılmasını önlemiş oluruz.”

– Mustafa Saygılı: “Ben de tişörtten aldım bu hizmetten memnun kaldım insanların aklında kalacak bir uygulama. Ben de Covid-19 virüsüne yakalanmıştım. Bu süreç, benim ve ailem için çok zor geçti. İnsanlar pandemiyi hafife almasınlar. Bu süreci iyi şekilde yöneten Belediyemize de teşekkür ediyorum.”

– Bahri Uysal: “Öncelikle belediyemize teşekkür ederim. Bu pandemi sürecinde insanlara destek olmak ve dikkat çekmek için güzel bir hizmet olmuş. Bende çok severek giyeceğim ve hatıra olarak saklayacağım.”

-Gül Türkmen: “Ben bu uygulamadan memnun kaldım. Bu tarz çalışmalara belediyemiz devam etmeli insanlara moral oluyor. İnsanların bu tişörtleri görerek daha çok dikkat edeceğini düşünüyorum.”

-Ömer Beyazıtoğlu: “İnşallah artık insanlar da bu kurallara uyarlar. Herkesin bu kurallara riayet emesi lazım etmezse bu hastalık çoğalır gider. Doktorlarımız evlerine gidemiyorlar artık ama insanların çoğunun maskeleri kollarında, çenelerinde. O yüzden Büyükşehir Belediyesi’nin bu kampanyası güzel olmuş teşekkür ediyorum.”

-Ülkünur Karadaş: “Öncelikle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim. Herkesin bu zorlu süreçte dikkat etmesi gerekiyor. Bu da gerçekten iyi bir farkındalık çalışması olmuş.”

-Cemalettin Özbek: “Bu koronavirüs salgını çıktığından beri Mansur Başkan ve ekibi çok güzel çalışıyor. Yine güzel bir uygulama yapmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Keşke diğer belediyeler de bu şekilde çalışsa.”

-Fatih Arslan: “Çok güzel bir uygulama. Özellikle şu son zamanlarda koronavirüs vaka sayısının artması ve sosyal mesafe, maske kurallarına uyulmuyordu. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

-Devran Eren: “Böyle bir proje oluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. İnsanların önlem alması gerektiğini vurgulayan bir proje olduğunu düşünüyorum. Maske ve tişört için teşekkür ediyorum.”