BÜYÜKŞEHİR’DEN SPORA DAVET: BAŞKENTLİLER GÜNE ABB PARKLARINDA SPORLA BAŞLIYOR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıl “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliklerine yoğun ilgi nedeniyle bu yıl da devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde 25 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında Başkentlileri sporla buluşturuyor.

Başkent’te sağlıklı yaşam hedefiyle vatandaşları spor yapmaya teşvik eden projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliğini gelen yoğun talep nedeniyle bu yıl da hayata geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ABB’ye ait park ve rekreasyon alanlarında 7’den 70’e tüm Başkentlileri yeniden sabah sporuyla buluşturmaya başladı.

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UZMAN ANTRENÖR VE EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE BİLİNÇLİ SPOR

“Sağlıklı Adımlar, Sağlık Başkent” sloganıyla 25 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında spor eğitmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde spor etkinlikleri düzenleniyor.

Seğmenler Parkı’nda spor yapmak isteyenlere doğru hareketler öğreterek yardımcı olduklarını ifade eden spor eğitmeni Zeynep Gözde Kılıç, “Başkentlilerden gelen yoğun talep sonrası parklarda düzenlediğimiz ücretsiz spor etkinliklerine yeniden başladık. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi saat 08.00-11.00 saatleri arasında spor yapmayı seven ve bizlerle spor yapmak isteyen halkımızı bekliyoruz” derken, Eryaman Göksu Parkı’nda vatandaşları bilinçli hareketler konusunda bilgilendiren spor eğitmeni Leyla Özkan ise şöyle konuştu:

“Bu projeye vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Her sabah güne egzersizlerle başlıyoruz. Gruplar hâlinde güzel bir çalışma yaparak devam ediyoruz.”

SEĞMENLER PARKI’NDA DOLU DOLU SPOR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor etkinliği düzenlediği parklardan biri olan Seğmenler Parkı’na gelerek dolu dolu spor yapma imkânı bulduklarını belirten Başkentliler de memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Havva Topaloğlu: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeniden başlattığı ücretsiz spor etkinliğine katıldığımız için çok mutluyuz. Uzman antrenörlerle bilinçli spor yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Gülsen Ünlükoç: “Ankara Büyükşehir Belediyesi bizlere 2 yıldır çok güzel öğretmenler gönderiyor, onlarla birlikte profesyonel bir şekilde spor yapıyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Gülgez Şimşek: “Ücretsiz spor etkinliği sayesinde 2 yıldır düzenli bir şekilde spor yapıyoruz. Hocalarımızla birlikte profesyonel bir şekilde çalışmak daha da güzel.’’

-Cavidan Altundal: ‘‘Parklarda spor yaptığımız için çok mutluyuz hocamız bizimle yakından ilgileniyor, çok eğleniyoruz.’’

“ÇIKIN ÇIKIN GELİN”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ücretsiz spor faaliyeti sayesinde güne zinde başladıklarını söyleyen Başkentliler ise düşüncelerini şöyle ifade ettiler:

-Nur Teliloğlu: “Harika, burası benim hayat sevincim. Nefes aldığım yer, bütün sıkıntılarımı atıyorum. Başta başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

-Şirin Kesemen: “Çok mutluyuz, geçen sene parkta tesadüfen fark etmiş ve 5-6 ay düzenli devam etmiştim. Psikolojik olarak da mutlu hissediyoruz. İyi ki var Büyükşehir Belediyesi. Herkese tavsiye ediyorum, çıkın çıkın gelin diyorum tanıdıklarıma.”

-Sema Balaver: “Çok memnunuz, çok mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her anlamda çok iyi geldi burası. Çok enerjik hissediyorum, tüm günümüze enerji olarak yansıyor. Umarım hep devam eder.”

-Esin Gürses: “Ben de çok mutluyum. İki senedir yapıyoruz. Çok mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Güne sporla başlamak çok güzel, tüm günümüze enerji veriyor. Çok keyif alıyoruz buraya gelmekten.”

-Ayşe Karahan: “Süper, burada olmaktan çok mutluyum. Herkese söylüyorum, tavsiye ediyorum. Sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Hem ruhuma hem de bedenime çok iyi geliyor. Lütfen bu proje devam etsin.”

25 FARKLI NOKTADA SPOR FAALİYETİ

15 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek olan ve tüm vatandaşlara açık spor faaliyetlerinin eş zamanlı yapıldığı noktalar ise şöyle:

–Cemre Parkı-Yenimahalle

-Zeynepcik Parkı-Yenimahalle

-Kelebek Su Parkı-Etimesgut

-Adnan Ötüken Parkı-Çankaya

-Kurtuluş Parkı-Çankaya

-Seğmenler Parkı-Çankaya

-Dikmen Vadisi-Çankaya

-Göksu Parkı-Etimesgut

-Saray Parkı-Pursaklar

-Altınpark Altındağ

-Şafaktepe Parkı-Mamak

-Harikalar Parkı 3. kapı girişi-Sincan

-Vedat Dalokay Parkı-Yenimahalle

-Erol Kaya-Yenimahalle

-Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı-Altındağ

-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Çevresi – Keçiören

-Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce Parkı-Etimesgut

-GOP Parkı-Sincan

-Şehit Ertan Akgül Parkı/Üreyir-Mamak

-Necmettin Erbakan Parkı-Kazan

-Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi-Çubuk

-Yunus Emre Sevgi Parkı-Sincan

-Gökçek Parkı-Keçiören

-Esertepe Parkı-Keçiören

-Şehit Bülent Sarıkaya Parkı-Çankaya