Büyükşehir’den polis adaylarına yeni hizmet

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinin Kasımbağı Mahallesi'nde yoğun olarak görülen ve halkı tedirgin eden kargalarla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen...