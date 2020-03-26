Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadelesine yeni ve etkili önlemler alarak devam ediyor. Topluluk oluşumlarının önüne geçmek için günlük önlemlerini yenileyen Büyükşehir Belediyesi parklarda sunulan ücretsiz internet (wi-fi) hizmetini geçici olarak durdurdu.

Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarının market ihtiyaçlarını Başkent 153 çağrı hattını arayarak kullanabileceğini vurgulayan Başkan Yavaş, gençlere de seslenerek, “Saygı en büyük erdemdir. Sosyal medyadaki bazı utanç verici davranışların karşısında duralım. Bu dönemde ziyaret edemediğimiz büyüklerimize sık sık telefon edip, hal hatır sorarak ihtiyaçlarını karşılayalım. Birlik olmanın güzelliğini yaşayalım” çağrısı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla etkin mücadele yöntemleri almayı sürdürüyor.

Kalabalık ortamların oluşmaması amacıyla tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, parklarda sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle ücretsiz internet (wi-fi) hizmetini geçici olarak durdurdu.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN VATANDAŞLARA VE GENÇLERE UYARILAR

Vatandaşları “EvdeKal” çağrısı yaparak uyarmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, günlük olarak sosyal medya hesapları üzerinden hem vatandaşlara hem de gençlere sesleniyor.

Mevsimsel şartlar ve iklim değişikliği nedeniyle Başkentlilere suyun tasarruflu kullanılması yönünde çağrıda bulunan Başkan Yavaş, “Yaşam kaynağı suyun, koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Ülkemizin ve sevdiklerinizin geleceğine sahip çıkmak için mevsimin kurak geçtiğini de dikkate alarak, hijyen tedbirlerinden vazgeçmeden suyu tasarruflu kullanabilirsiniz. Unutmayın, en büyük su kaynağı bilinçli ve israf edilmeden kullanılan sudur” dedi.

Sosyal medya hesapları üzerinden uyarılarını sürdüren ve salgının etkilerini en aza indirmek için sosyal faaliyetlerden izole olunması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yavaş, özellikle gençlerden 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik toplumsal davranış biçimleri konusunda dikkatli olmalarını da istedi. Başkan Yavaş, yaptığı paylaşımla, “Saygı en büyük erdemdir. Sosyal medyadaki bazı utanç verici davranışların karşısında duralım. Bu dönemde ziyaret edemediğimiz büyüklerimize sık sık telefon edip, hal hatır sorarak ihtiyaçlarını karşılayalım. Birlik olmanın güzelliğini yaşayalım” değerlendirmesinde bulundu.

BİR UYARI DA ASKİ’DEN

65 yaş ve üstü vatandaşların kartlı sayaçlarında su yükleme işlemi hizmeti evlerinde başlarken, ASKİ de bu uygulamayı suiistimal eden vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

Bu kıstaslara uymayan art niyetli kişilerin çağrı merkezlerini arayarak ve ekiplere 65 yaş ve üstünde olduklarını söyleyerek hizmetin aksamasına neden olduğuna dikkat çekilen uyarıda, “Ayrıca bazı art niyetli kişilerin de bu kapsama giren vatandaşları cep telefonlarından arayarak su yüklemesi yapacaklarını ifade ettikleri ihbarları gelmektedir. Bu girişimlere itibar etmeyin” ifadesi yer aldı.

“EVDEKALANKARA” MODÜLÜ BAŞKENT MOBİL UYGULAMASINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesinin şubat ayında Ankaralıların Büyükşehir Belediyesine erişimini kolaylaştırmak için hizmete soktuğu ‘Başkent Mobil’ uygulamasına ‘EvdeKalAnkara’ modülü de eklendi.

Salgın sürecindeki talep ve ihtiyaçların cep telefonlarından ve internet üzerinden Başkent Mobil ile anlık olarak bildirilebileceği uygulama içinde salgın hastalıklara karşı alınacak önlemler, gönüllü çalışmak isteyenler için talep formu ile evlere servis hizmeti sağlayan marketlerin listesi ve konumları yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla ilgili haberleri de yakından takip ediyor. Vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla dünya basınında yer alan haberler, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden günlük olarak paylaşılıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DA EVDE MARKET VE KARTLI SU SAYACI DOLUM HİZMETİ VERİLECEK

ASKİ tarafından 23 Mart’tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlara kartlı su sayaçlarını evden yükletme hizmeti verilmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hizmet dahil eve teslim market hizmetinden sağlık çalışanlarının da yararlanabileceğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden sağlık çalışanlarına seslenen Başkan Yavaş, şöyle dedi:

“Kıymetli sağlık çalışanları üstün fedakarlıklarla çalışarak, kendinize ve sevdiklerinize vakit ayıramadınız. Hepinize minnettarız. Başkent Mobil uygulamamızdan market alışverişi yapabilir, Başkent 153 ve (0312) 616 10 00 telefonumuzu arayarak kartlı su sayaçlarınıza yükleme yapabilirsiniz.”

ÇARŞILAR VE İLÇELERDE DE YOĞUN DEZENFEKSİYON

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS A.Ş. temizlik ekipleri gerek kent merkezinde gerekse ilçelerde yoğun dezenfeksiyon uygulamasına devam ediyor.

Kamusal alanlar, alışveriş merkezleri, iş hanları, sivil toplum kuruluşlarının binaları, dolmuş ve taksi durakları ile toplu taşıma araçlarında 7/24 dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren ekipler, Anafartalar Çarşısı ile Ulus İş Hanı’nda da temizlik yaptı. Çarşı esnafı uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Kenan Kandemir: “Büyükşehir’in tüm iş yerlerine temizlik ve dezenfekte çalışması yapmasını beklemiyordum. Bunu görmekten mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum.”

-Murat Özmen: “Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden memnunum. Daha da fazlalaşmasını isteriz. Millet olarak bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Devletimiz de yapıyor, Belediyemiz de yapıyor. Teşekkür ediyoruz.”

-Murat Yücel: “Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz kadar bizler için de gerekli olduğunu düşünüyorum, çok teşekkür ediyoruz.”

-Ender Erdoğan: “Bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Bu hizmetten çok memnunuz. Bu durumu anlatacağız inşallah. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.”

İlçelerde artırılan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Kızılcaham’da da birçok noktada yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Kızılcahamam İtfaiye Eri Ersin İncedalcı, “İtfaiye İstasyonumuzda dezenfekte çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” derken, Kızılcahamam ASKİ Şube Müdürü Hasan GENÇ, “Bu zorlu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş sayesinde Kızılcahamam Bölge Müdürlüğünde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak alanlarda temizlik yapan Büyükşehir ekiplerinin özverili çalıştığını vurgulayan Fen İşleri Daire Başkanlığı Kızılcahamam İlçe Şefi Orhan Küçükdereli ise, “Belediye ekiplerimiz bugün buraya gelip binamızı ve çevresini dezenfekte etti. Bundan dolayı Mansur Başkanımıza ve Belediye ekibine teşekkür ediyorum” dedi.