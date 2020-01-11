Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışı konusunda önemli çalışmalara ve ilklere imza atmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla önce Büyükşehir Belediye Meclisi daha sonra da hizmet ve mal alım ihalelerini canlı olarak yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Başkent’te merkez ve 25 ilçe dahil olmak üzere Büyükşehir ekiplerinin karla mücadelesi de canlı olarak yayınlanmaya başladı.

İLK DUYURU BAŞKAN YAVAŞ’TAN

Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadelede yaptığı özverili çalışmalarla ilgili Belediye Meclisi üyelerini de bilgilendiren Başkan Yavaş, sosyal medya üzerinden yeni uygulamayı da ilk kez kendisi duyurdu.

“Olası kötü hava koşullarına ve buzlanma tehlikesine karşı ekiplerimiz mesailerine aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz” diyen Başkan Yavaş, karla mücadele araçlarının konumlarının paylaşıldığı linke de herkesin ulaşabileceğini söyledi.

VATANDAŞLAR 7/24 CANLI CANLI İZLEYEBİLECEK

Büyükşehir Belediyesi internet sitesi “ankara.bel.tr” adresi üzerinden ‘Karla Mücadele Araç Takip’ noktaları tek tek 7/24 canlı olarak görülebilecek.

Vatandaşlar cep telefonları ya da internet üzerinden online olarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait karla mücadele araçlarının konumlarını ve nerede çalıştıklarını canlı izleyerek yakından takip edebilecek.