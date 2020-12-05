Büyükşehir’den kadın dostu bir uygulama daha “Mor Haritam”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle hayata geçirdiği “MOR Haritam” uygulamasını tanıttı. Büyükşehir Belediyesinin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerini gösteren “Mor Haritam” uygulaması, Ankara’nın kadınlar için daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle hayata geçirdiği “MOR Haritam” uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.

İsveç Büyükelçiliği tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla fonlanan ve BM Kadın Birimi’nin katkılarıyla yürütülen “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında hayata geçirilen Mor Haritam Projesi, Başkent’in kadınlar için daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

MOR HARİTAM UYGULAMASI İLE BÖLGESEL ANALİZLER YAPILABİLECEK

Ankara’da yaşayan kadınlar için başvuru ve bilgi merkezi olmayı hedefleyen ve kadın temelli verilerin alınacağı “MOR Haritam” uygulaması ile kentte kadınlara verilecek hizmetlerin bölgesel analizleri yapılabilecek.

Pandemi süreci nedeniyle zoom üzerinden yapılan tanıtım toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necla Zarakol, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı ve İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.

UYGULAMA KADINLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Kadınların güvenliğini sağlamaya yönelik tasarlanan; yaş, eğitim durumu, medeni durum gibi kent demografisinin görüntülendiği haritada ayrıca kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri, afet toplanma yerleri gibi hizmetlerin nerelerde olduğu rahatlıkla görülebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadın dostu kent olma hedefiyle bu haritalandırmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yerel yönetimler, kent hizmetlerini yaparken kentin ihtiyaçlarını gözetmek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlamak zorundadır. Bu amaçla yapılan coğrafi temelli haritalamalar, kentlerdeki mahallelerin, kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar için iyi işlemesi halinde ekonomik kalkınma ve sonunda da güçlü toplumların olacağı düşüncesi temelinde geliştirilmiştir. Kapsayıcı ve yönlendirici bir kent haritası için değerli paydaşımız Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile Mor Haritam’ı projelendirdik. Yaklaşık 4 aylık emeğin sonucunda da bugün haritamızı hayata geçiriyoruz. Kadın temelli verilerin alınacağı Mor Haritam ile kentte kadınlara verilecek hizmetlerin bölgesel analizleri yapılabilecek. Bu harita sayesinde kadınlar riskli buldukları bölgeyi bize bildirebilecekler. Kendi mahallelerindeki tüm şiddet merkezlerini, hizmet birimlerini görebilecekler. Yine harita sayesinde Belediyemizin kadınlar için etkin hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamayı hedefliyoruz.”

DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Haritada kadın muhtarlar ve kadın meclis üyelerinin yanı sıra Güvenli Kent sekmesi de yer alırken, vatandaşlar bu sekme üzerinden yaşadıkları bölgedeki güvenli hissetmedikleri yerleri ve sorunları da belediyeye bildirebilecek.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin toplumsal cinsiyete duyarlı belediye hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile geçtiğimiz yıldan itibaren yakın iş birliği içinde çalıştığının altını çizen Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı ise online olarak gerçekleştirilen toplantıda şöyle konuştu:

“Kadınlar, erkekler, engelli ve yaşlılar olmak üzere toplumun her kesiminin farklı ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak geliştirilen Mor Haritam uygulamasının, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplumsal cinsiyete duyarlı yerel yönetim pratiklerine etki edeceğine ve diğer belediyelere de örnek olacağına inanıyoruz.”

ELDE EDİLEN VERİLERLE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI YENİ HİZMETLER GELİŞTİRİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mor Haritam uygulamasından elde ettiği verileri kullanarak toplumsal cinsiyete duyarlı yeni hizmetler geliştirmeyi planlıyor.

Toplantıda önemli değerlendirmelerde bulunan İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe ise şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi toplumsal cinsiyete duyarlı belediye hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan sosyal risk haritalandırması projesi yoluyla bilgi toplamayı ve vatandaşlarıyla iletişim kurmayı sürdürülebilir ve sistematik bir hale getirdi. Belediyenin dijital araçlar gibi birçok farklı aracı bir araya getirmesi ve metotlarını bu yönde geliştirmesi, UN Women ve TESEV gibi ortaklarla iş birliği yapması gerçekten ilham verici.”

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030 ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tüm dünyada şehirler için bir çerçeve sunduğuna da dikkat çeken Stawe, “Yerel yönetimlerin Hedef 5-toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama amacı dahil olmak üzere bu amaçlara ulaşmak hedefiyle kaynaklarını ve fikirlerini mobilize ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesine toplumsal cinsiyete duyarlı belediye hizmetlerine yönelik çabalarında başarılar diliyorum”dedi.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necla Zarakol da toplantıda yaptığı konuşmada, “Mor Haritam kent yönetişimi, sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, dijital politika araçları, şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarının kesişiminde yer alıyor. Veriye dayalı karar alma ve bilgiye erişim, bütün kent politikalarında olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel eşitlik eylem planlarında temel bir demokratik boyut. Ankara’da toplumsal cinsiyet eşitliği alanında veriye dayalı karar alma ve bilgiye erişime Mor Haritam adını taşıyan bu dijital araç ile yardımcı olabildiğimiziçin çok mutluyuz. Sivil toplum yerel yönetimler arasındaki bu iş birliği güzel bir örnek oldu” ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Birim Şefi Şenay Yılmaz tarafından tanıtımı yapılan Mor Haritam Projesi, 2019 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin hayata geçirdiği, vatandaşların kendilerini güvende hissetmedikleri bölgeleri harita üzerinde işaretledikleri ‘Karanlığı Aydınlat’ kampanyasının çıktılarından ilham alarak ortaya çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Yerel Eşitlik Eylem Planı” kapsamında kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi hedeflenirken, hayata geçirilen Mor Haritam üzerinden vatandaşlardan alınan geri bildirimler sayesinde Ankara’daki güvensiz ve riskli bölgeler bundan sonra tespit edilebilecek. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfasına konulacak olan harita sayesinde hizmetlerin planlama ve bütçeleme süreçlerine vatandaşlar da dahil edilmiş olacak.