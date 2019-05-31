27.6 C
Ankara
31 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yerel Haberler Büyükşehir'den çocuklara bayram hediyesi
Yerel Haberler

Büyükşehir’den çocuklara bayram hediyesi

Editör Editör

-

5
0

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, Başkent genelindeki ilkokullara bayram hediyesi olarak futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtıldı.

         Büyükşehir ekiplerinin okulları tek tek dolaşarak bıraktıkları toplar, okul müdürleri ve öğretmenler eşliğinde öğrencilerin tamamına verildi.

TOP DAĞITIMI DEVAM EDECEK

         Başkent’teki okulların bahçelerine oyun çizgileri yapan, basket potaları ve kale direkleri kurarak destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ilkokullara yönelik top dağıtımına önümüzdeki süreçte de devam edecek.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikSiirt’te PKK mayını imha edildi  
Sonraki İçerikTUBİL’in minik balerinleri şov yaptı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Bayramda öğün miktarının artması risk

Editör -
Bayramda öğün miktarının artmasının ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor! Ramazan bayramında artan yiyecek tüketimi hakkında uyarılarda bulunan Beslenme ve...

Tütün yılda dört Marmara depremi kadar zarar veriyor

“Sıvı tüketimini azaltmak idrar kaçırmaya çare değil”

Kahraman Kenan’a madalya

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yerel Haberler

Bakan Kurum, Mamaklılarla iftarda buluştu

Editör -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aşık Veysel Mahalle sakinleri ile iftar açtı. Mamak Belediyesince düzenlenen mahalle iftarı programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum’a,...
Devamını Oku
Yerel Haberler

Başkan Yaşar, Gazililerle iftar yaptı

Editör -
Ramazan boyunca mahalle iftarları düzenleyerek mahalle sakinlerini bir sofrada buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Gazi Mahallesi’nde 2 bin kişiye iftar verdi.
Devamını Oku
Yerel Haberler

TUBİL’in minik balerinleri şov yaptı

Editör -
Yenimahalle Belediyesi TUBİL Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu’nda eğitim gören Yenimahalle’nin minik balerinleri, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sergiledikleri yılsonu...
Devamını Oku
Yerel Haberler

BAŞKENT MİS GİBİ KOKUYOR…

Editör -
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin cadde, sokak, bulvar ve kavşaklarını rengarenk çiçeklerle donatıyor.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71