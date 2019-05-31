Büyükşehir’den çocuklara bayram hediyesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, Başkent genelindeki ilkokullara bayram hediyesi olarak futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtıldı.

Büyükşehir ekiplerinin okulları tek tek dolaşarak bıraktıkları toplar, okul müdürleri ve öğretmenler eşliğinde öğrencilerin tamamına verildi.

TOP DAĞITIMI DEVAM EDECEK

Başkent’teki okulların bahçelerine oyun çizgileri yapan, basket potaları ve kale direkleri kurarak destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ilkokullara yönelik top dağıtımına önümüzdeki süreçte de devam edecek.