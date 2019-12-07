Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem çiftçiye destek verecek hem de maddi durumu olmayan ailelerin mutfak ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir projeye daha imza atıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla hazırlanan ve örnek model teşkil edecek çalışma kapsamında; Başkentli çiftçilerin elinde kalan soğan, nohut, mercimek ve pirinç başta olmak üzere farklı çeşitteki bakliyat ürünleri satın alınacak.

ÇİFT YÖNLÜ DESTEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ilçelerde üretim yapan çiftçilerin elinde kalan soğan başta olmak üzere diğer bakliyat ürünleri; Ziraat Odaları, Tarım Birlikleri ve Kooperatifler üzerinden usulüne uygun olarak satın alınacak.

Ankara’da kırsal kalkınma projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, tohum desteğinden sonra şimdi de üreticilerin elinde kalan ürünleri satın alarak, ekonomilerine destek sağlayacak.

Kırsal Hizmetler ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü projenin uygulanması için çiftçilerin üye olduğu Ziraat Odaları, Tarım Birlikleri ve Kooperatiflerle görüşmeler başladı.

İlk etapta satın alınması planlanan soğan, 20’şer kiloluk çuvallar halinde Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alan 30 bin aileye ücretsiz dağıtılacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇİFTÇİLERE ÇAĞRI

Başkent ekonomisinin güçlendirilmesi için çiftçilerin satamadığı elinde kalan ürünleri satın alarak, çiftçinin yüzünü güldürecek olan Büyükşehir Belediyesi, bazı ürünler için doğrudan alım da yapabilecek.

Toptancılardan almak yerine çiftçilerin ürettiği ürünleri aracısız alacak olan Büyükşehir Belediyesi, üreticilere ve muhtarlara çağrıda bulunarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, çiftçilerin ellerinde kalan ürünlerin listesini bildirmelerini istedi.