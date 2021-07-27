Büyükşehir’den borç yapılandırılması imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen mükellefler, “https://yapilandirma.ankara.bel.tr” adresinden online ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosundan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve diğer konularda Büyükşehir Belediyesine borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağlıyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında mükellefler, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek.

SON GÜN 31 AĞUSTOS 2021

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen Başkentli mükellefler, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurularını “https://yapilandirma.ankara.bel.tr” adresinden online olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna gelerek yapabilecek.

Su ve atık su borçlarının yapılandırılması için ise mükelleflerin ASKİ Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekiyor. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar ayrıca “(0312) 507 14 75, 507 27 49, 507 14 94 ya da 507 27 86” numaralı telefonları arayarak ayrıntılı bilgi de alabilecek.

MÜKELLEFLERE TAKSİT VE PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİ

Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Hastürk, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yayınlanan kanun içerisinde belediye alacakları da bulunmakta. Belediye alacaklarının içerisinde vergi, su ve amme alacakları kapsamında tahsil edilmesi gereken ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harçları ile idari para cezaları ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında tahsil edilmesi gereken ücret ve pay alacakları da bulunuyor. Bu kanun mükelleflerimize çok önemli avantajlar sağlıyor. Peşin ödemelerde çok önemli avantajlar sağlamasının yanı sıra 18 eşit taksitle ödenme imkanı da sunuyor. Dolayısıyla belediyemiz mükelleflerine bu anlamda başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Başvuruda bulunmak için de doğrudan belediyeye gelerek bilgi sahibi olabilecekleri gibi web sitemiz üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecekler ve yapılandırma işlemlerini yürütebilecekler.”

Yapılandırılan ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanının getirildiği kanun kapsamında borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri de “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi” (Yİ-ÜFE) oranında güncellenecek.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları 2’şer aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

İlk taksitin zamanında ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresinde geri kalan taksitlerinin tamamını ödeyen mükelleflere Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutardan yüzde 50 indirim uygulanacak.

Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinirken vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si silinecek. Yapılandırma başvurusundan sonra peşin ödemelerde de Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutarda mükelleflere yüzde 90 oranında indirim imkanı sağlanacak.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle:

-Harcamalara katılım payları, ecrimisil, idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar,

-Katı atık ücreti ve bunlara bağlı diğer borçlar,

-Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklı ödenmeyen borçlar ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi borçları,

-ASKİ’ye ait su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçları,

-İlan ve reklam vergisi,

-Eğlence vergisi,

-Yangın sigorta vergisi,

-Harçlar,

-İşgal harçları.