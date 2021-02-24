Büyükşehir’den bebek bezi ve mama desteği

Pandemi sürecinde gıdadan kömüre, kırtasiye malzemelerinden alışveriş kartına, sütten giysiye kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de ücretsiz bebek bezi ve bebek maması desteğinde bulundu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca Kadınlar Lokali personeli ve üyelerinin el emeğiyle ördüğü atkı, bere, yelek ve patikten oluşan giysileri de sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sosyal yardım alan ve pandemi sürecinde işsiz ya da gelirlerinden olan vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi şimdi de 0-3 yaş arası bebeği olan ailelere bebek bezi ve mama desteği sağlıyor.

YOĞUN TALEP GELEN İLÇELERE ÖNCELİK VERİLDİ

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yoğun talepte bulunan ilçelere öncelik vererek, sosyal yardım alan ve pandemi sürecinden dolayı işsiz kalan ailelere yeni doğan ve 3 yaşa kadar olan çocukları için bez ve mama dağıtımında bulundu.

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Lokalinde çalışan personel ve üyelerinin el emeğiyle yaptığı çocuk atkısı, bere ve patikleri de sosyal yardım alan ailelere ulaştırdı.

KADIN DAYANIŞMASI

Sosyal yardımlar kapsamında yer alan bebek bezi ve mama dağıtıma ilişkin bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, kadın dayanışmasının önemine de vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Pandemi döneminde işsiz kalan ihtiyaç sahibi ve sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımızın bebek bezi ve bebek maması ihtiyacını karşılamak için bir çalışma yapıyoruz. Çeşitli kanallar aracılığıyla bizlere ulaşan, Başkent 153’ten başvuru yapan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Bu yardımların yanı sıra geçtiğimiz yıl Kadınlar Lokalinde başladığımız ‘Soğuk Kış Günlerinde Sımsıcak Destek’ kampanyası kapsamında örülen kışlık kıyafetleri, atkı ve bereleri çocuklarımıza hediye ediyoruz. Önümüzdeki iki ay içerisinde ihtiyaç sahibi olan ve bize başvuru yapan tüm vatandaşlara elimizden geldiğince, belediyemizin imkanları çerçevesinde bebek bezi ve mama desteğinde bulunacağız.”