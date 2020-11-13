Büyükşehir’den “Ankara gazetelerini okuyor” kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü aracılığı ile Ankara merkezde resmi ilan yayınlayan gazetelerin okunurluğunun artırılmasına katkı sunmak adına tanıtım atağı başlattı.

Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü’nün girişimleriyle, Ankara merkezde yayın yapan ve kurum aracılığı ile resmi ilan ve reklam yayınlayan gazetelerin bilinirliliğini ve okunurluğunu artırmaya katkı sunmak adına Bilboard ve raket olarak adlandırılan açık hava tanıtım panolarına “Ankara Gazetelerini Okuyor” sloganı ile afişler asıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Basın İlan Kurumu logolarının yer aldığı afişte Başkentlileri, Ankara gazetelerini okumaya davet edildi.

“GAZETELERİMİZ İÇİN DEĞERLİ BİR DESTEK”

Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara’da yayın yapan gazetelere verdiği desteğin önemine işaret ederek,”Geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü sayın Volkan Memduh Gültekin’in de katılımı ile gazetelerimizin temsilcileri ile bir araya gelmiştik. Bu toplantıda Ankara merkezde yayın yapan gazetelerimizin desteklenmesi noktasında bir takım kararlar alınmıştı. Özellikle tanıtım araçlarının kullanılarak gazetelerin bilinirliliğinin artırılmasına katkıda bulunmak adına bugün merkezde ve merkez ilçelerinde bulunan billboard ve raket olarak adlandırılan açık hava tanıtım panolarına ‘Ankara Gazetelerini Okuyor’ sloganı ile afişler asıldı. Ben gazetelerimiz adına Büyükşehir belediye Başkanımız sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle Ankara’daki gazetelerimize önümüzdeki süreçte de gerek gazeteler için okuma stantlarının oluşturulması gerekse diğer katkıların sunulması noktasında da Büyükşehir Belediyemizin katkılarının süreceğine inancım tamdır. Bu destek gazetelerimiz için değerli bir destektir” ifadelerini kullandı.