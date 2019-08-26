  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Öne Çıkan Büyükşehir’den Anıtkabir'e özel çalışma
Öne ÇıkanYerel Haberler

Büyükşehir’den Anıtkabir’e özel çalışma

Editör
Editör

-

111
0

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de titiz ve özenli bir çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 7/24 çalışarak kaldırım bakım onarım çalışmalarının ardından asfalt serim çalışmalarını da tamamladı.

ANITKABİR’E YAKIŞIR HİZMETLERE DEVAM

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi bir yandan Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anıtkabir’in çevre duvarları özenle dezenfekte edilirken bir yandan da Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gece gündüz çalıştı.

Kaldırım bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri daha sonra başlattığı asfalt çalışmasını da yoğun mesai harcayarak kısa sürede bitirdi.

- Reklam -

Ekipler, asfalt serim işleminin ardından yol çizgilerini de çekerek çalışmayı sonlandırırken, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir’in yeni görüntüsü, vatandaşlardan da tam not aldı.

- Reklam -
Önceki İçerikKalitesiz kırtasiye kör eder
Sonraki İçerikYaşar, “En mutlu günlerinde gençlerimizin yanındayız”
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Teknoloji HaberleriEditör -

AYGÖZ ilk ‘hilal’i gördü…

Türkiye’nin, kameri ay başlarının yanı sıra imsak ve yatsı vakitlerinin tespiti konusunda İslam dünyasında yaşanan ihtilafı sonlandırmak amacıyla kurduğu sistem, ilk ‘hilal’ tespitini başarıyla yaptı.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve HaberleriEditör -

TransAnatolia’ya Türk ve İtalyan yarışçılar damga vurdu

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia'nın ilk gününde Türk ve İtalyan yarışçılar dikkat çekti.
Devamını Oku
Özel HaberEmre Yılmaz -

Unutulmak çağ dışılıktır

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

İtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?

Acil kamulaştırılma alanı ilan edilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilen İtfaiye Meydanı'nın olduğu alana yurt yapılması planlanıyordu.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Bakan Akar: Müşterek devriyeler başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak.
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül -

Yanan ormanlarımız yok olan milli servet

Ormanlar bir milletin sahip olduğu en önemli doğal kaynaklarındandır.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Özel HaberEmre Yılmaz -

Unutulmak çağ dışılıktır

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

İtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?

Acil kamulaştırılma alanı ilan edilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilen İtfaiye Meydanı'nın olduğu alana yurt yapılması planlanıyordu.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Öne Çıkan

İtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?

Acil kamulaştırılma alanı ilan edilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilen İtfaiye Meydanı'nın olduğu alana yurt yapılması planlanıyordu.
Mehmet Akgün -
Devamını Oku
Öne Çıkan

Bakan Akar: Müşterek devriyeler başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak.
Editör -
Devamını Oku
Yerel Haberler

Kurtuluş Parkı’nda sinema keyfi

Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği son haftasına girerken Kurtuluş Park'ında yüzlerce Çankayalı açık havada sinema izlemenin keyfini çıkardı.
Editör -
Devamını Oku
Yerel Haberler

Yaşar, “En mutlu günlerinde gençlerimizin yanındayız”

Yenimahalle Belediyesi, dünya evine giren Yenimahalleli çiftlere destek olmak amacıyla ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR