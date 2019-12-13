Ankara Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, yeni projeleri hayata geçirmek için personeline hizmet içi eğitimlerine hız verdi.

Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü bu kapsamda seminerleri artırırken,son olarak personele “AB Hibe Projeleri” konulu eğitim verdi.

YOĞUN KATILIM

Farklı birimlerden personelin yoğun ilgi gösterdiği seminer Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile gerçekleştirildi.

AB Hibe Projeleri konusunda personele bilgi veren Türkiye Belediyeler Birliği Proje Üretim Kurulu Başkanı Cemal Baş, şöyle konuştu:

“Başta Avrupa Birliği mali yardımları olmak üzere hibeler, krediler, fonlar ve kalkınma odaklı kentleşme politikaları üstüne eğitim veriyoruz. Özellikle 2020 yılında çıkacak olan Avrupa Birliği mali yardımları çerçevesinde neler yapabiliriz? Hangi programlara hazırlanabiliriz? Personelimizin kapasitesini nasıl geliştirebiliriz? Halka dokunan projeleri nasıl yapabiliriz? Dezavantajlı gruplarla beraber çalışarak kentimizdeki dezavantajlı grupların topluma katılımına yönelik hem sosyal hem teknik projelerimiz nasıl olmalı? Bunların dışında büyük ölçekli altyapı projelerimizi hangi kanallardan nasıl oluşturabiliriz? Eğitim programımızda bu bilgileri personele veriyoruz.”

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

Toplumsal Cinsiyet Eğitiminden Bilgi Güvenliğine, Resmi Yazışma Kurallarından Tüketicinin Korunmasına kadar birçok konuda eğitim alan Büyükşehir personeli, eğitimler sonunda değerlendirme anketi de doldurdu.

Seminere katılan Aynur Gündoğan, “Seminere kendimi geliştirmek için katıldım. Eğitimi oldukça verimli buldum. Umarım sonuçları daha iyi olacak” derken, Peyzaj Mimar Sena Yanık, “Projeleri ve projelendirme aşamalarını merak ettiğim için bu eğitime katıldım” dedi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Tuncay Aydın ise, “Belediyemiz ve daire başkanlığımız için gerekli olan fonlarla ilgili bir çalışma olup olmadığını öğrenmek için katıldım. Çok faydalı oldu. Umarım daha sonrasında da faydalı olur” değerlendirmesinde bulundu.