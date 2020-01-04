Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm belediye birimlerinde tasarruf alışkanlığını yaygınlaştıran ve yerli üretimi teşvik eden uygulamaları birer birer hayata geçiriyor.

Hizmet alımı yerine belediye birimlerinin kendi üretimlerini artırmaya yönelik projelerle diğer belediyelere örnek olan Büyükşehir Belediyesi, EGO Mutfağından sonra BELPA A.Ş. bünyesinde yeni bir mutfak daha kurdu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtan Büyükşehir Belediyesi, BELPA Mutfağında yerli üreticilerden satın aldığı ürünleri pişirecek.

HEM YERLİ ÜRETİCİ KAZANACAK HEM BÜYÜKŞEHİR TASARRUF EDECEK

Başkent ekonomisini canlandırmayı amaçlayan Başkan Yavaş’ın talimatıyla, yerel üreticilerin elinde kalan ürünler satın alınmaya başlandı.

Sosyal yardım kapsamında ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yemeklerin ham maddelerini, ihaleyle dışarıdan temin etmek ya da hizmet alımı yapmak yerine üreticiden doğrudan almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi böylece kendi mutfağında pişirerek tasarruf da sağlayacak.

SOSYAL YARDIMIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

İlçeleri gezerek, üreticilerin elinde kalan ürünleri tespit ettiklerini ve satın aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, Ankara’da sosyal yardım alan daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın talimatlarıyla yerel üreticiden alınan mahsulü, belediyemiz imkanlarıyla kurduğumuz bu mutfakta değerlendireceğiz. İlk etapta Şefkat Evleri ile Engelli Okullarına, bir süre sonra da belirli bölgelerde açılacak çadırlarda yoksul ailelere yemek çıkartacağız.”

Büyükşehir Belediyesi’nin ürünlerini satın almasıyla ekonomik yönden rahatladığını ifade eden Çiftçi Adem Tokat, “Mansur Başkan’dan Allah razı olsun. Seçimden önce verdiği sözleri yerine getiriyor. Çiftçinin elinde kalan mahsulü alacağını söyledi ve sözünü tuttu” diyerek, teşekkür etti.

DAHA SAĞLIKLI, DAHA LEZZETLİ

BELPA A.Ş. bünyesinde kurulan mutfak hakkında bilgi veren BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ise mutfağın ortalama 10 bin kişiye yemek çıkarma kapasitesi olduğunu ve bu sayıyı 15 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin dışarıdan değil üreticiden alarak pişireceği yemekler sayesinde büyük bir tasarruf sağlayacağına da dikkat çeken Özkara, şu bilgileri verdi:

“Kamuoyuna verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Başkanımızın talimatıyla 25 ilçemizde üreticilerden tedarik edilen malzemeleri mutfağımızda işleme alarak sosyal yardım alan vatandaşlara ulaştırıyoruz. 40 personelimiz, özenle seçilen sağlıklı malzemeleri, hijyenik koşullarda bir araya getirerek birbirinden farklı lezzetler ortaya çıkartıyor. Bu yemekler günlük olarak 43’ü engellilere ait okullar, 6’sı Büyükşehir bünyesindeki Şefkat Evleri ve Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi olmak üzere 50 ayrı noktaya dağıtılıyor.”