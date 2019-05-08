7.5 C
Ankara
8 Mayıs 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Büyükşehir'de ilk kez canlı yayında ihale
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü'nün şeffaf yönetim ilkesiyle ilk kez herkese açık gerçekleştirdiği ihaleye bin 662 firma başvurdu
Öne ÇıkanYerel Haberler

Büyükşehir’de ilk kez canlı yayında ihale

Editör Editör

-

7
0

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü’nün şeffaf yönetim ilkesiyle ilk kez herkese açık gerçekleştirdiği ihaleye bin 662 firma başvurdu

Canlı olarak yayınlanan “Yeşil alan bakım ve onarım işi ihalesi” , 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA A.Ş. tarafından davet yerine ilan yolu ile herkese açık olarak gerçekleştirilen “Yeşil Alan ve Bakım Onarım İhalesi”, ilk kez internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Şeffaf Belediyecilik” anlayışının Büyükşehir Belediyesi’nde yaygınlaştırılması yönündeki talimatı sonrası örnek yönetim modeli uygulamaları Başkent’te başlamış oldu.

AÇIK İHALEYE YÜKSEK KATILIM

ANFA Genel Müdürlüğü’nün Ankara Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları ve Sorumluluk Alanları içerisinde bulunan; Yeşil Alanlar, Parklar, Refüjler, Yan Bantlar, Mezarlıklar, Piknik Alanları, Barajlar, Göller, Rekreasyon Alanları ve Tesislerin Bakım-Onarım ve Tadilat Hizmet Alımı işini kapsayan “Yeşil Alan Bakım ve Onarım İhalesi”ne bin 662 firma rekor başvuruda bulundu.

Şartnamede yer alan belgelerin ve kapalı teklif mektuplarının yer aldığı zarfları değerlendiren komisyonlar kırım oranlarını da açıkladı. En yüksek kırım oranının yaklaşık yüzde 65’ler seviyesini bulduğu ihale, 10 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek.

TEKELLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANFA’nın web sitelerinde yayınlanan duyuruların ardından 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapan bin 662 firmanın tamamının ön başvurularını kabul eden Büyükşehir Belediyesi, teklif verme sürecinde tekelleşmenin de önüne geçmeyi amaçlıyor.

İhaleye katılan firma yetkilileri herkese açık ve canlı olarak yayınlanan ihaleden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-İsmail Başkaraağaç: “Çok şeffaf bir anlayış, kimsenin kafasında soru işaretinin kalmadığı çok güzel bir uygulama. Hep böyle devam etmesini istiyoruz. Herkesin girebileceği çok güzel bir ihale sistemi oluşturuldu.”

-Hakan Kuntker: “Şeffaf bir ihale oldu, herkesin gözü önünde yapıldı. Bu şekilde yapılmasaydı belki bilgimiz olmayabilirdi açık bir şekilde gerçekleştirildi. Bu uygulamadan çok memnunum, olması gereken zaten buydu.”

-Ayşe Dere: “İhaleye katılmak isteyen herkesin bir şansı oldu bu şekilde. Adam kayırmadan, adaletli bir şekilde yapıldı. Şeffaflık ihaleyi kazanmaktan daha önemli. Herkesin içine sinen, şüpheye yer vermeyen bir ihale oldu.”

EN UYGUN TEKLİFİ VEREN FİRMALAR İLE ANLAŞMA SAĞLANACAK

İhale sonunda yapılacak değerlendirme sonucu 40 bölge için en uygun teklifi veren firmalar ile anlaşma sağlanacak.

ANFA Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen açık ihale, Başkan Yavaş’ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü internet adresi www.anfa.com.tr ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Youtube adresi www.youtube.com/ankarabbld’ üzerinden canlı yayınlanıyor.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikRuhani’den nükleer rest
Sonraki İçerikBüyükşehir Zabıtası’ndan Ramazan Denetimi…
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Kemik iliği nakli yapılan Özbek hasta sağlığına kavuştu

Editör -
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı İlik Nakli Ünitesi'nde Özbekistan'dan kemik iliği nakli için gelen kanser hastası Javokhir Saydaliev (38), kardeşinden alınan kök hücrelerle nakil yapılarak sağlığına kavuştu.
Meksika’da düşen özel uçakta bulunan 2'si uçak personeli, 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Meksika’da uçak düştü: 13 ölü

Ağız kokusunu diş fırçlayarak önleyebiliriz. Suyu yutmadan, dişlerinizi fırçalayıp iyice tükürmelisiniz” dedi.

“Oruçluyken ağız kokusunu diş fırçalayarak önleyin”

Akdeniz bölgesinde yaygın görülen genetik kan hastalığı ailevi Akdeniz anemisinin (talasemi) son yıllardaki göçler sonucunda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladığını belirtti.

Akdeniz anemisi göçlerle Avrupa’ya yayıldı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yerel Haberler

Başkan Yaşar, minik öğrencileri yalnız bırakmadı

Editör -
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Meltem Ayhan Koleji ilkokul öğrencilerinin hazırladığı Anneler Günü şenliğine katıldı.
Devamını Oku
Yerel Haberler

Bahçelievler semt şenliği renkli geçti

Editör -
Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen “5. Bahçelievler Semt Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.
Devamını Oku
Yerel Haberler

Çankaya’da kadınların iklim eylemi

Editör -
"Kadınları Güçlendirerek İklime Dirençli Bir Kent Oluşturmak" projesi ile hibe almaya hak kazanan tek yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, projeyi yerel ölçekte hayata geçirmek için çalışmalarına başladı.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Büyükşehir Zabıtası’ndan Ramazan Denetimi…

Editör -
Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta daire başkanlığı ekipleri, halk sağlığı kapsamında unlu mamuller üreten fabrika, süpermarket, pastane ve fırın gibi yerlerde gıda denetimi gerçekleştiriyor
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71