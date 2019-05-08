Büyükşehir’de ilk kez canlı yayında ihale

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü’nün şeffaf yönetim ilkesiyle ilk kez herkese açık gerçekleştirdiği ihaleye bin 662 firma başvurdu

Canlı olarak yayınlanan “Yeşil alan bakım ve onarım işi ihalesi” , 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA A.Ş. tarafından davet yerine ilan yolu ile herkese açık olarak gerçekleştirilen “Yeşil Alan ve Bakım Onarım İhalesi”, ilk kez internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Şeffaf Belediyecilik” anlayışının Büyükşehir Belediyesi’nde yaygınlaştırılması yönündeki talimatı sonrası örnek yönetim modeli uygulamaları Başkent’te başlamış oldu.

AÇIK İHALEYE YÜKSEK KATILIM

ANFA Genel Müdürlüğü’nün Ankara Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları ve Sorumluluk Alanları içerisinde bulunan; Yeşil Alanlar, Parklar, Refüjler, Yan Bantlar, Mezarlıklar, Piknik Alanları, Barajlar, Göller, Rekreasyon Alanları ve Tesislerin Bakım-Onarım ve Tadilat Hizmet Alımı işini kapsayan “Yeşil Alan Bakım ve Onarım İhalesi”ne bin 662 firma rekor başvuruda bulundu.

Şartnamede yer alan belgelerin ve kapalı teklif mektuplarının yer aldığı zarfları değerlendiren komisyonlar kırım oranlarını da açıkladı. En yüksek kırım oranının yaklaşık yüzde 65’ler seviyesini bulduğu ihale, 10 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek.

TEKELLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANFA’nın web sitelerinde yayınlanan duyuruların ardından 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapan bin 662 firmanın tamamının ön başvurularını kabul eden Büyükşehir Belediyesi, teklif verme sürecinde tekelleşmenin de önüne geçmeyi amaçlıyor.

İhaleye katılan firma yetkilileri herkese açık ve canlı olarak yayınlanan ihaleden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-İsmail Başkaraağaç: “Çok şeffaf bir anlayış, kimsenin kafasında soru işaretinin kalmadığı çok güzel bir uygulama. Hep böyle devam etmesini istiyoruz. Herkesin girebileceği çok güzel bir ihale sistemi oluşturuldu.”

-Hakan Kuntker: “Şeffaf bir ihale oldu, herkesin gözü önünde yapıldı. Bu şekilde yapılmasaydı belki bilgimiz olmayabilirdi açık bir şekilde gerçekleştirildi. Bu uygulamadan çok memnunum, olması gereken zaten buydu.”

-Ayşe Dere: “İhaleye katılmak isteyen herkesin bir şansı oldu bu şekilde. Adam kayırmadan, adaletli bir şekilde yapıldı. Şeffaflık ihaleyi kazanmaktan daha önemli. Herkesin içine sinen, şüpheye yer vermeyen bir ihale oldu.”

EN UYGUN TEKLİFİ VEREN FİRMALAR İLE ANLAŞMA SAĞLANACAK

İhale sonunda yapılacak değerlendirme sonucu 40 bölge için en uygun teklifi veren firmalar ile anlaşma sağlanacak.

ANFA Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen açık ihale, Başkan Yavaş’ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü internet adresi ‘www.anfa.com.tr’ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Youtube adresi ‘www.youtube.com/ankarabbld’ üzerinden canlı yayınlanıyor.