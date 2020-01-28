Mal ve hizmet alım ihalelerini canlı olarak yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, canlı yayın dışında bu ihalelerin büyük bir bölümünü elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle yapacak.

E-ihalelerin sayısının artırılması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi personelini de hizmet içi eğitimle“Elektronik İhale Uygulaması” konusunda bilgilendiriyor.

E-İHALE İLE ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla şeffaf belediyecilik uygulamalarına ağırlık verilirken, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda 200’ü aşkın personele e-ihale eğitimi verildi.

Eğitimlere ara vermeden devam edeceklerini açıklayan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Eyüp Turpçuoğlu, şu bilgileri verdi:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın göreve başladığında belirttiği ve her zaman vurguladığı şeffaflık ilkesi neticesinde harcanan maddi kaynakların Ankaralılar için harcandığından emin olmak adına elektronik satın alma yöntemini kullanıyoruz. Bizlere verilmiş olan kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde nasıl harcandığını bu sistemle açık bir şekilde görüyoruz. Uygulayıcı teknik birim ekiplerimiz bu yöntemi Türkiye’de ilk kez kullanarak tüm Türkiye’ye örnek oldu. Eğitimleri Kamu İhale Kurumu’ndan gelecek uzmanlarla sürdürmeye devam edeceğiz. Şeffaf, ölçülebilir ve hesap verilebilir ihale yöntemini beraber sağlayacağımıza inanıyorum.”

E-ihale eğitimi alan Nimet Dikici, “Eğitimi gayet yararlı buluyorum. Eğitimler sayesinde eski bilgilerimizi güncelleme fırsatı bulurken, yeni bilgiler de ediniyoruz” derken, Ahmet Ayboran, “Eğitimin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Uygulama alanlarında bu eğitimlerden fazlasıyla yararlanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Kamu İhale Uzmanı Hasan Korucu ise personele elektronik ihale ve EKAP konularında ayrıntılı bilgi verdiklerini belirterek, “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda da bilinmesi gereken temel konulara bu eğitimlerde yer vermekteyiz. Elektronik ihale sistemi kamuda yeni uygulanmaya başlamıştır ama halen eski usul ihaleler devam etmektedir. Teknolojinin gelişmesi herkesi e-ihale sistemine geçmeye zorlamaktadır. Bu nedenle ileride her kurumun bu sistemi kullanacağı açıkça ortadır” dedi.