Büyükşehir’de AŞTİ esnafına destek: Kira ücretlerine yüzde 50 indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan kent esnafına destek vermeye devam ediyor. İlk müjdeyi Başkan Yavaş’ın vermesinin ardından belediye iştiraklerinden BUGSAŞ harekete geçti. AŞTİ’de hizmet veren esnafa 2021 yılının ilk 6 ayında kira ücretlerinde yüzde 50 indirim yapma kararı alan BUGSAŞ, esnafın geçmiş dönem borçlarını da 2022 yılına erteledi.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren ve gelir kaybına uğrayan kent esnafına destek vermeye devam ediyor.

COVID-19 salgını sonrası esnaf ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayarak hem nakdi hem de hijyen desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye ile iştirakleri tarafından kiraya verilen iş yerlerinin kiralarına 2021 yılında zam yapılmayacağını, faaliyetleri durdurulan işletmelerden de 6 ay boyunca kira alınmayacağını açıkladı.

Esnafa yeni yıl müjdesini sosyal medyadan “Ankara’mız dayanışmayla güçleniyor ve umut buluyor. El ele verip tüm zorlukları aşacağız. 6 Milyon Tek Yürek” sözleriyle duyuran Başkan Yavaş’ın bu açıklamasının ardından Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BUGSAŞ), AŞTİ esnafını sevindiren bir karara imza attı. BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, AŞTİ esnafının kira ücretlerine yılın ilk 6 ayında yüzde 50 indirim uygulayacaklarını söyledi.

AŞTİ ESNAFI RAHAT BİR NEFES ALDI: HEM ZAM YOK HEM DE YÜZDE 50 İNDİRİM

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUGSAŞ, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen AŞTİ esnafına ekonomik yönden hem destek olacak hem de rahat nefes aldıracak önemli bir adım attı.

AŞTİ esnafı temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda BUGSAŞ bünyesindeki iş yerlerinde 2021 yılının ilk 6 ayında kira ücretlerinde yüzde 50 indirim yapacaklarını açıklayan Koç, geçmiş dönem borçlarının da 2022 yılına erteleneceğini ifade etti. Koç, esnafa yönelik alınan kararlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf gruplarından biri de Ankara Otogarı esnafıydı. Sürecin başından bu yana AŞTİ’ye günlük 1250-1300 otobüs girerken bu rakam 450-500 otobüse kadar düştü. Keza otobüslerin doluluk oranları yüzde 60’lardan 38’lere kadar indi. Esnafımız gerçekten zor durumdaydı. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın esnafa destek olunması yönündeki talebi üzerine 2021 yılının ilk 6 ayında kiralarda yüzde 50 indirim yapmaya karar verdik ve bunu 6 ay erteliyoruz. Temmuz 2021’den itibaren süreç normalleşirse kira tahsilatına başlayacağız o güne kadar BUGSAŞ’ın AŞTİ esnafından bir talebi olmayacak. Eski borçları da 2022 yılına erteliyoruz. Bu süreç içerisinde ödemeyi arzu edenlere de yüzde 50 indirimle tümünü kapatmayı karara bağlıyoruz. Esnafımızın gözlerindeki sevinci görmek hepimizi mutlu ediyor. Birlikte başaracağız. AŞTİ esnafına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiklerini, işlerinin durma noktasına geldiğini ve ödemelerde zorluk çektiklerini belirten AŞTİ esnafı, sağlanan destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Mustafa Özbakır (Ankara Otobüsçüler İşletmeciler Dernek Başkanı): “Yüzde 50 indirim kararı esnafımız için çok iyi oldu. Bunun sayesinde nefes almaya başladık. Başkanımız Mansur Yavaş’a, Yönetim Kurulu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

-Çavuş Çiçek (AŞTİ Kooperatif Başkanı): “Esnafımıza can simidi olacak olan ve nefes almasını sağlayacak olan indirim kararından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.”

–Hacı Barış (Ankara Otobüs İşletmeciler Dernek Başkan Yardımcısı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim.”

TAKSİLERDEN TEŞEKKÜR TURU

BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve AŞTİ esnafı temsilcileri Başkan Yavaş’a teşekkürlerini iletmek üzere ayrıca Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BUGSAŞ tarafından AŞTİ Taksi Durağı’nın fiş ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılmasının ardından taksici esnafı da Hipodrom Caddesi üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Merkez binasının önünde kornalara basarak teşekkür turu attı. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ziyaretine gelen AŞTİ Taksi Durak Başkanı Deniz Başoğlu ise düşüncelerini, “Allah Mansur Yavaş’tan razı olsun. AŞTİ için ellerinden geleni yapıyorlar. Maske ve dezenfektan desteğinde bulunuyorlar. Fiş paralarımızı 25 TL’den 12 lira 50 kuruşa indirdiler. Zor günlerimizde yanımızda oldukları için biz de AŞTİ taksici esnafı olarak Başkanımıza desteğe geldik” sözleriyle paylaştı.

BUGSAŞ YÖNETİMİNDEN AŞTİ ESNAFINA ZİYARET

AŞTİ esnafını ziyaret eden BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “esnaf dostu bir başkan” olduğunu belirterek, esnaftan gelen talepleri geri çevirmediğini söyledi.

AŞTİ esnafıyla sohbet eden ve yeni yıllarını kutlayan Koç, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, AŞTİ’deki kiralarda ve eski borçlarda yüzde 50 indirim, ortak giderlerde de yüzde 30 indirimi öngören bir düzenlemeyi sağlamamızı istedi. Kendilerini ziyaret ettiğimizde onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor” diyerek, tüm esnafa Başkan Yavaş’ın yeni yılda huzur ve sağlık dileklerini ilettiklerini ifade etti.

BUGSAŞ Yönetimi ziyaret sırasında AŞTİ esnafına 10 bin maske ve bin adet el dezenfektanı dağıtırken, AŞTİ esnafı ve çalışanları kira yardımından duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade ettiler:

-Doğan Dursunoğlu: “Pandemi döneminin başından bu yana bizlerden desteklerini esirgemeyen Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim. Allah onu başımızdan eksik etmesin.”

-Bilal Çelik: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı kira indiriminin yanı sıra maske ve el dezenfektanı desteğinden çok memnunum oldum, kendisine çok teşekkür ederim.”

-Aydın Elibol: “Kira yardımından sonra bizleri düşünerek bugün maske ve el dezenfektanı dağıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Şahsen Yılmaz: “Kira indiriminde bulunarak nefes almamızı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”