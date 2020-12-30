Büyükşehir yılbaşı önlemleri için hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve huzur içinde yılbaşını karşılaması için tüm önlemlerini aldı. Yılbaşı gecesi her türlü şikayet ve talepler için Başkent 153 7/24 hizmet verecek. ANKARAY ve Metro, yolcuların mağdur edilmemesi amacıyla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.50’ye kadar ana hatlarda çalışacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında seyahat izni olanlar için AŞTİ’de güvenlik önlemleri artırılacak. ASKİ ekipleri yılbaşı günü dahil 4 Ocak gününe kadar arıza, bakım ve onarım hizmetlerini vermeye devam edecek. Fen İşleri, Kent Estetiği ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 24 saat sahada nöbet tutacak. Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri ise cenaze, ambulans ve veterinerlik hizmetleri için görevlerinin başında olacak. Ankara Zabıtası da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iş yerlerini denetleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı.

Başkentlilerin yılbaşı gecesi yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında 7/24 görevinin başında olacak.

BAŞKENT 153, ZABITA, FEN İŞLERİ, CENAZE VE SAĞLIK HİZMETLERİ 24 SAAT MESAİ YAPACAK

Başkent 153, 31 Aralık Perşembe yılbaşı günü dahil hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği saate kadar vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturacak.

Halk sağlığını tehdit eden, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik denetimlerini artıran ve gürültü kirliliği ile mücadelesine devam eden Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent esnafının pandemi kurallarına uyup uymadığını denetleyecek. İl Hıfzıssıhha kararları doğrultusunda sosyal mesafe kuralları hakkında uyarılarda bulunacak olan Ankara Zabıtası sahada da durak ve otobüs hatlarında kontrolleri sıklaştıracak.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı gecesinde de olası yangın ve kurtarma çalışmaları için mesai yapacak. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı bin 100 personel meteorolojik uyarılar ışığında merkez ve ilçelerde kürekli kamyon, elle tuzlama, greyder, kazıcı-yükleyici ve loder ile 7/24 sahada hazır olacak.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan ambulansları başta olmak üzere Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi yılbaşı gecesi de sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı ALO 188 Cenaze Hizmetleri hattına 24 saat boyunca ulaşılabilecek. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’nde 31 Aralık’tan 4 Ocak’a kadar vardiyalı şekilde bin 60, Temizlik Şube Müdürlüğü’nde ise bin 130 personel görev yapacak.

YILBAŞI GECESİ İÇİN ASKİ EKİPLERİ HAZIR OLACAK

Tüm arıza, bakım ve onarım hizmetlerinde yılbaşı gecesi için ASKİ ekipleri de çeşitli noktalarda hizmet verecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında;

–Mekanik sayaç ve kartlı sayaç arıza onarım ve bakım işlemlerinde 31 Aralık 2020 günü normal mesai düzeninde tam kapasite ile çalışmalar devam edecek,

–1 Ocak 2021 tarihinde 08.00-17.00 saatleri arasında 26 personel, 15.00-23.00 saatlerinde 10 personel, 23.00-08.00 saatleri arasında ise 2 personel,

-2 Ocak 2021 tarihinde normal mesai düzeninde tam kapasite, 3 Ocak 2021 tarihinde 08.00-17.00 saatleri arasında 13 personel, 15.00-23.00 arasında 10 personel ile 23.00-08.00 saatleri arasında 2 personel ile sayaç arıza-onarım faaliyetleri sürdürülecek,

–Genel Müdürlük Abone İşleri Merkezi ve diğer 16 Abone Merkezinde (Çubuk, Kahramankazan, Temelli, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar, Bala, Akyurt ) 1 Ocak 2021 günü saat 10.00-16.00 saatleri arasında kartlı sayaç yenileme ve yükleme işlemlerinde hizmet verilecek,

-Genel Müdürlük Abone Merkezi’nde 2-3 Ocak 2021 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında kartlı sayaç yükleme ve yenileme işlemleri için 2 personel görev alacak,

-Planlanan çalışma programında ihtiyaç duyulması halinde, kartlı ve mekanik sayaç arıza-onarım çalışmaları için toplam 100 personel kadar görevlendirme yapılabilecek.

AŞTİ’DE VE PARKLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Başkent’teki park, bahçe ve rekreasyon alanlarında güvenliği ANFA Güvenlik ekipleri sağlayacak.

24 saat esasına dayalı olarak 3 vardiya 150 güvenlik görevlisinin hazır olacağı AŞTİ’de 272 güvenlik kamerası ile yılbaşı gecesi denetimler gerçekleştirilecek.

AŞTİ’de seyahat izni olanların kontrollerini sağlayacak olan BUGSAŞ Güvenlik, yılbaşı gecesi dahil sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı hafta sonu da gerekli tüm önlemleri alacak. BUGSAŞ Güvenlik ekiplerine yılbaşı gecesi ayrıca Emniyet Müdürlüğünden asayiş ekipleri de takviye destek sağlayacak.

BAŞKENT’TE ULAŞIMA YILBAŞI DÜZENLEMESİ

EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkent’te ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapılırken, 31 Aralık saat 21.00’dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) hizmet vermeyecek.

Metro ve ANKARAY’da ise yılbaşı gecesi sefer saatleri şu şekilde düzenlendi:

-Metro ve ANKARAY, 31 Aralık 2020 saat 21.00’dan 4 Ocak 2021 saat 06.00’ya çalışmayacak ancak yılbaşı gecesi aktarma yapacak yolcuların mağdur edilmemesi için Metro Koru İstasyonu’ndan 21.25, Şehitler İstasyonu’ndan 21.40, Atatürk Kültür Merkezi İstasyonu’ndan ise 22.00’da tren seferleri son kez hareket edecek.

-31 Aralık Perşembe günü ANKARAY’da ise Dikimevi İstasyonu’ndan 21.45, AŞTİ İstasyonu’ndan 21.40 ve Kızılay İstasyonu’ndan her yöne (Koru, OSB, AŞTİ, Dikimevi) 21.50’de son bir sefer yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlayacağı 31 Aralık 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında EGO Otobüsleri güzergahları da şöyle belirlendi:

-31 Aralık 2020 tarihinde 21.00-24.00 saatleri arasında 201-6 numaralı Batıkent-Demetevler-Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı hattı, 300 numaralı Dikimevi-AŞTİ-Ankara Şehir Hastanesi hattı, 600 numaralı Koru Metro İstasyonu- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı hattı 60 dakikada bir hizmet verecek.

-1 Ocak- 3 Ocak tarihlerinde ise 06.00-23.00 saatleri arasında 201-6 numaralı Batıkent-Demetevler-Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı hattı, 300 numaralı Dikimevi-AŞTİ-Ankara Şehir Hastanesi hattı. 500 numaralı OSB Törekent Metro- Batıkent Metro hattı, 522 numaralı Koru Metro- Ümitköy Metro- Şehir Hastanesi hattı, 600 numaralı Koru Metro İstasyonu- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı hattı hizmet verecek.

Detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğü’nün https://www.ego.gov.tr/tr/haber/5613/sokaga-cikma-kisitlamasi-sonrasi-servis-saatleri adresinden ve EGO CEPTE uygulamasından ulaşılabilecek.

YILBAŞI ÖNCESİ ANKARA ZABITASI’NDAN GIDA VE HİJYEN DENETİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala halk sağlığını korumak amacıyla Başkent’te gıda sektörüne yönelik denetimleri ise artırdı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kasap, manav, tatlıcı ve kuruyemişçilerde gıda denetimlerine çıkan Ankara Zabıtası, gıda satışı yapılan iş yerlerinde güvenilir gıda ürün kontrollerine devam etti.

Hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpü kontrollerinin dışında çalışanların bone takıp takmadığı, önlük kullanıp kullanmadığı ve genel kılık-kıyafete uygunluk kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı tek tek kontrol edildi.

Gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerinin düzen, depo temizliği, havalandırma şartları ile imalathane ortamlarının da tek tek incelendiği denetimlerde ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun pazar yerlerinde pazarcılar ve vatandaşlara yönelik HES kodu kontrolleri gerçekleştirildi. Ankara Zabıtası gıda denetimleri sırasında maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda vatandaş ve esnafı uyarırken, gıda ürünlerinin üretim yeri, vergiler dahil satış fiyatı, ayırıcı özelliği, birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başlandığı tarihin etiketlerde yer alıp almadığına ilişkin kontrolleri de sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bu kriterlere uygun davranmayan işletmeler hakkında 6502 sayılı Tüketici Haklarını Koruma Kanunu’na göre cezai yaptırım uyguladı.