Büyükşehir yangın bölgelerine personel, araç ve gıda yardımı takviyesini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangın söndürme çalışmalarına 20 araç ve 45 personelle destek oluyor. Son olarak 4 araç ve 8 personel Marmaris’e doğru yola çıkarken, AFAD’tan gelen talep doğrultusunda Mersin’de görev yapan 5 araç ve 12 personel önce Isparta Yazılı Kanyon’a daha sonra da Muğla Köyceğiz’e sevk edildi. Ankara İtfaiyesi’nin yanı sıra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da 14 bin 400 koliden oluşan gıda ve ihtiyaç malzemesini yangın alanlarına tırlarla gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “Türkiye’ye Nefes Ol” kampanyasına bugüne kadar yapılan fidan bağışı tutarı 2 milyon TL’yi geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.

- Reklam -

Kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınlarına müdahale etmek için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, destek olmak için toplam 20 araç ve 45 personelden oluşan itfaiye ekibini Muğla, Antalya, Mersin ve Isparta’ya gönderdi.

ANKARA İTFAİYESİ ORMAN YANGINLARINDA 7/24 MÜCADELEDE

Antalya ve Mersin’de meydana gelen yangınlara müdahale eden itfaiye ekiplerine destek olan Ankara İtfaiyesi son olarak 4 araç ve 8 personelini daha Muğla Milas ve Marmaris bölgesine doğru yola çıkardı.

Mersin’de çıkan yangınların kontrol altına alınmasının ardından burada görev yapan 5 araç ve 12 personel ise AFAD’tan gelen talep doğrultusunda Isparta Yazılı Kanyon’a sevk edildi. Burada yangının kontrol altına alınmasının ardından da Ankara İtfaiyesi ekipleri, Muğla Köyceğiz’e hareket etti. Gelen talepler doğrultusunda İtfaiye Daire Başkanlığı yeni ekipleri ise takviye amaçlı bölgeye göndermeye devam ediyor.

TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI DA SEVK EDİLİYOR

Büyükşehir ekiplerinin fedakarca çalışmalarını sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraf ve görüntülerle paylaşarak vatandaşları bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son yaptığı paylaşımda ise, “Belediyemize ait Seğmen Su’yun bir haftalık üretiminin tamamı yangından etkilenen bölgelere gönderilecek. Talepler doğrultusunda yaklaşık 30 tırdan oluşan yardım da afet bölgelerine doğru yola çıkıyor. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlara müdahale etmek ve yaraları sarmak için tüm birimlerini seferber ederken, en temel ihtiyaç malzemelerini de hazırlayarak tırlarla sevk etmeye başladı. Yangından etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere bugüne kadar 14 bin 400 temel gıda kolisi gönderen Sosyal İşler Daire Başkanlığı son olarak 3 tırdan oluşan 5 bin 400 gıda kolisini daha Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderdi. Büyükşehir Belediyesi, Artvin Ahvahi’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle de 1 tır dolusu 120 adet beyaz eşyayı bölgeye sevk etti.

“TÜRKİYE’YE NEFES OL” KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Ormanlarımız yeşersin, canlarımıza can olsun diye yangın bölgelerine fidan desteğinde bulunacağız. Sizin desteklerinizi ise yangın bölgelerindeki belediyelerle buluşturacağız. Gelin, vereceğiniz her destek yarınlara umut, dayanışmaya nefes olsun” sözleriyle başlattığı kampanyaya da Türkiye’nin her yerinden destek geldi.

Kampanyanın 4’üncü gününde 2 milyon 67 bin 350 TL tutarında (3 Ağustos 2021 itibarıyla) 33 bin 556 fidan bağışı gerçekleşti.

BAŞKAN YAVAŞ YANGIN RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımla yangın riskine karşı vatandaşları uyararak, şu paylaşımda bulundu:

“Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru ile Başkent’te düzenlenen Mutluluk Sahneleri ve diğer kültür-sanat etkinliklerinin geçici süreliğine iptal edildiği bildirildi.