Büyükşehir yaban hayatını koruyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için de yoğun mesai harcıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda tedavileri tamamlanan yırtıcı kuşlar ile 1 tilkiyi doğaya salarken, son olarak Sincan Hayvanat Bahçesi’nde yetiştirilen 43 ördeği doğayla buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu uygulamalarla Başkent’te hem yaban hayatını hem de hayvanların doğal yaşam alanlarında yaşamalarını koruma altına alacak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yaban hayatı geliştirmek, biyolojik çeşitliliği artırmak ve sürüleri gençleştirmek için yoğun mesai harcıyor.

YARALANAN YIRTICI KUŞLAR TEDAVİ EDİLDİ, ÖRDEKLER DOĞAYA SALINDI

Geçtiğimiz aylarda Ankara kırsalında yaralı halde bulunan 1 tilki, kanatları kırık 1 şahin ve 1 baykuş tedavileri yapıldıktan sonra doğa ile buluşturuldu.

Başkent’te ördek popülasyonunun desteklenmesi ve eko sisteminin canlı tutulması için çalışmalarını sürdüren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri son olarak; 10 Amerikan, 16 Pekin ve 17 Yeşilbaş ördeği Mavi Göl Rekreasyon Alanında doğaya saldı.

HAYVAN VE EKO SİSTEM DOSTU BİR BÜYÜKŞEHİR

Çeşitli türdeki ördekleri Sincan Hayvanat Bahçesi’nde yetiştirdiklerini belirten Veteriner Hekim Sibel Özdar, “Sürüleri gençleştirmek adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendi kuluçka makinelerimizi kullanarak üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ördekleri sürüye katarak hem sürülerimizi gençleştiriyoruz hem de elimizdeki yetişkin ördekleri doğayla buluşturarak eko sistemi destekliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkent’te Sokak hayvanlarının yanı sıra doğal yaşam alanlarında yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının tedavisini gerçekleştirirken, Sincan Hayvanat Bahçesi ekipleri ile veteriner hekimleri, aralarında tilkinin de bulunduğu yaban hayvanlarını Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Sincan İlçesine bağlı Yenikayı Mahallesi’ne bıraktı.

YIRTICI KUŞLAR ÖZGÜRLÜĞE KANAT ÇIRPTI

Vatandaşlar tarafından kanatları kırık halde bulunan baykuş ve şahin de Sincan Hayvanat Bahçesi’nde tedavi edildikten sonra yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Büyükşehir ekipleri, özgürlüklerine kavuşan yaban hayvanlarının çevreye uyum sağlayana kadar beslenebilmeleri için bölgeye konserve ve yaş mama koymayı da ihmal etmedi.