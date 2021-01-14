Büyükşehir ve UNFPA’dan kadın, çocuk ve gençler için iş birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), özel ihtiyaç sahibi kadın, çocuk ve gençlerin sağlık ve korunma hizmetlerine destek olmak amacıyla birlikte çalışacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami’nin birlikte imzaladığı iş birliği protokolüne göre; Altındağ’da açılacak ‘Kadınlar ve Gençler İçin Destek Merkezi’nde sağlık, kariyer danışmanlığı ve sosyal uyum konularında bilgi paylaşımı yapılacak. Mobil sağlık ekipleri de Ankara’nın kırsal ilçelerinde farkındalık çalışmaları yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile birlikte kadın, çocuk ve gençlere yönelik sağlık ve koruma hizmetlerine destek olmak amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami tarafından imzalanan protokol kapsamında özel ihtiyaç sahibi kadın, çocuk ve gençleri desteleyecek ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

BAŞKAN YAVAŞ: “BAŞKENT’TE DOĞUMA BAĞLI ÖLÜMLERİ AZALTMAYI AMAÇLIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen protokol imza töreninde kadın ve çocuk sağlığının önemine dikkat çeken Başkan Yavaş, “İnşallah birlikte güzel bir çalışma yapacağız. Şu anda tek sorunumuz pandemi nedeniyle Aile Yaşam Merkezlerimizin aktif çalışamaması. Ülkemizde eskiden doğuma bağlı ölümler çok fazlaydı ama gittikçe azalıyor. İnşallah yapacağımız bu çalışmayla daha da sıfır seviyesine indireceğiz” dedi.

Ankara’nın dünya başkentleriyle yarışan bir kent olması için çalıştıklarını belirten Başkan Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projeleri UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami’ye anlatarak örnek gösterdi:

“Beypazarı’na gidip, görmenizi çok isteriz. Orada kadınlarla ilgili yaptığımız çalışmaları yerinde göreceksiniz. Biz orada kadın istihdamını sağladık. Kadınların sadece kaymakamlıktan yardım alan ya da eşinin eline bakan veya tarlada çalışan biri olması yerine onları turizme yönlendirerek üretken bir hale getirdik. Şu anda 2-3 bin aile kadın üzerinden geçimini sağlıyor. Evlerinde ürettiklerini gelen turistlere satıyorlar. Kadın ağırlıklı bir yerel kalkınma modeli oluşturduk.”

MOHTASHAMİ’DEN BAŞKAN YAVAŞ’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER: “SİZİNLE ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami de öncelikli olarak kadın ve üreme sağlığı üzerine çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kadınların gebelik ve doğum süreçlerinin sağlıklı olması için çalışıyoruz. Bu protokolümüzle birlikte umuyorum Ankara’da bir merkezden başlayıp sonra da sınırları genişleterek kadınlara ve gençlere yönelik hizmetler sunmak konusunda ortaklaşa çalışacağız. Bu 3 yıllık bir sürecin başlangıcı olacak. Sizinle çalışmaktan onur duyuyoruz.”

“Kadınlar ve Gençler için Sosyal Uyumun ve Çalışma Hayatına Katılımın Desteklenmesi Projesi” ile başlayacak çalışmalar İngiltere Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile yürütülecek. Başkent’te yaşayan savunmasız konumdaki Türk ya da mülteci kadın ve gençlerin kente uyumunun sağlanmasının amaçlandığı projede ayrıca koruma hizmetlerine erişim ve sağlık farkındalıklarının güçlendirilmesine çalışılacak. Çalışma hayatına katılımlarının artırılması ve sosyo-ekonomik durumlarının desteklenmesi için de Büyükşehir Belediyesi ve UNFPA ortak çalışmalar yapacak.

PROJE MART 2023’E KADAR SÜRECEK

Kırılgan grupların hizmetlere erişimini kolaylaştıracak ve sosyal uyumlarını artıracak proje ile toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, gençler ve mültecilerle ilgili bilgilendirme ve savunuculuk çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Mart 2023’e kadar sürecek proje kapsamında Altındağ’da “Kadınlar ve Gençler İçin Destek Merkezi” açılacak. Bu merkezde; sağlık ve koruma alanlarında bilgi paylaşımı, psiko-sosyal destek, kariyer danışmanlığı ve ekonomik güçlenme desteği hizmetleri verilecek. Dil kursları, koro ve gezi gibi etkinliklerle de ayrıca sosyal uyum çalışmaları organize edilecek.

MOBİL SAĞLIK EKİBİ OLUŞTURULACAK

Mobil bir sağlık ekibi oluşturularak, hizmete erişimde güçlük çeken kadın ve gençlere ulaşmak için Ankara’nın kırsal ilçelerini ve köyleri ziyaret edilecek.

Sağlık alanında bilgi paylaşımı yaparak farkındalığı artırmak için çalışmalar başlatılırken, sağlık açısından risk taşıyanlar tespit edilerek gerekli kurumlara yönlendirilecek. Belediyenin özel ihtiyaç sahibi gruplarla çalışma konusunda kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için yöneticilere ve ilgili personele eğitimler verilecek.