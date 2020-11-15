Büyükşehir sınav dönemlerinde de hijyen desteğini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) giren adayları da yalnız bırakmadı. Ankara Zabıtası, Başkent’te sınava girecen öğrenci ve engelli vatandaşlar ile sınav görevlilerine maske, el dezenfektanı ve su dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, sosyal medya hesabı üzerinden sınava girecek adaylara başarı dileklerinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, pazar yerlerinden kent genelindeki esnafa kadar birçok noktada hijyen desteği vermeye devam ediyor.

Başkent’te sınava giren adayları da yalnız bırakmayan Ankara Zabıtası, hafta sonu gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) giren adaylar ile sınav görevlilerine de maske, el dezenfaktanı ve su dağıttı.

BAŞKAN YAVAŞ SINAVA GİRECEK ADAYLARA BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek olan adaylara başarı dileklerini ileterek, “Emeklerinizin karşılığını almanız en büyük tememnim. Aşamayacağınız engelin olmadığına tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Sınav noktalarına stant kuran Ankara Zabıtası, sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri başta olmak üzere ailelerine toplam 41 bin maske ve 25 bin su dağıtımı gerçekleştirdi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde sınav öncesi hijyen desteği çalışmalarını yerinde takip eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başkent genelinde 148 okulda, 9 bin 100 öğrenci ve engelli vatandaşımız Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak okul girişlerinde sınava girecek engelli vatandaşları ve ailelerini Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın başarı dilekleriyle kapıda karşılıyor ve onlara maske, el dezenfektanı ve su ikram ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin önünde ayrıca 10 aracı Başkent 153’e gelecek olan yardım ve ulaşım taleplerini karşılamak için hazır bulundurduk. Salgın sürecinde Ankaralı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

ADAYLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Hayallerindeki mesleğe kavuşabilmek için sınava girmeye hazırlanan adaylar, sınav öncesi kendilerine maske, el dezenfektanı ve su dağıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Cengiz Tuna: “Engelli Kamu Personeli sınavına girmek için okula geldiğimizde bizleri karşılayan ve maske, el dezenfektanı ve su dağıtan Büyükşehir Zabıta ekiplerine ve Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Ali Akbaba: “Sınav öncesi bizlere maske, el dezenfektanı ve su dağıtımını sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-İpek Deniz: “Bizlere maske, el dezenfektanı ve su dağıtan Ankara Zabıtası ekiplerine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Mustafa Akça: “Sınava girecek olan adaylara maske, el dezenfektanı ve su dağıtılması gerçekten güzel bir hizmet. Bunu gerçekleştirdiği için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”