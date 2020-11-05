Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı

Kent genelinde toplum sağlığını önceleyen ve salgın hastalıklarla etkin mücadele yürüten Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkent’te bulunan sanayi bölgeleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte edilmeye başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Toplum sağlığını önceleyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Başkent’te vaka artışı nedeniyle sanayi bölgelerindeki iş yerlerinde de dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.

HİJYEN ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Ankara’da bulunan sanayi sitelerinde hijyen seferberliği başlatılırken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hem sanayi çalışanlarının hem de vatandaşların sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle yürütüyor.

İş yerlerinde çalışanların kullandığı ortak alanlar dahil makine ve teçhizatların yer aldığı tüm noktalarda dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor. Ortak kullanım alanlarında titiz bir temizlik çalışması yaptıklarını ve yeni gelen talepleri de değerlendirerek temizlik programına dahil ettiklerini belirten Sağlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi sürecinin başladığı ilk günden itibaren Ankaralıların yoğun şekilde kullandığı ortak yaşam alanlarında düzenli olarak Covid-19 kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyoruz. Başkent esnafının yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği Şaşmaz Oto Sanayi, OSTİM, Otonomi, Hurdacılar Sitesi ile Başkent, Sincan ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan iş yerlerini dezenfekte etmeye başladık. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımız periyodik aralıklarla devam edecek.”

SANAYİ ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Mart ayında başlayan salgın sonrası Başkent’te alınan önlemlerle esnafa yönelik destek çalışmalarına imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden sanayi esnafı memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Recep Atmaca (Ankara Ticaret Odası Motorlu Kara Taşıtları Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı): “Esnaf ve müşterilerimizin sağlığı açısından Büyükşehir Belediye Meclisimize sunduğumuz talep doğrultusunda bizlere dezenfeksiyon desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ve Belediye Meclisimize teşekkür ediyorum.”

-İbrahim Özçelik (Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Başkanı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın pandeminin başlamasından bu yana Şaşmaz Oto Sanayisi ve diğer sanayi bölgelerine verdiği desteği her zaman arkamızda hissettik. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün de ekipleri sahada, geldiler hijyen konusunda bize destek sağlıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz.”

-Davut Ağırsoy (Şaşmaz Oto Sanayi Esnafı): “Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından çok memnunuz. Sağ olsun Mansur Başkanımız bizleri hiç boş bırakmadı. Elinden geldiğince temizlik konusunda bizlere desteğini sürdürüyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.”

-Adem Ağırsoy (Şaşmaz Oto Sanayi Esnafı): “Büyükşehir ekipleri belirli aralıklarla gelip hijyen çalışmaları yapıyor. Ne ihtiyacımız olursa telefon ettikten sonra 1 saat içinde ekipleri gönderip temizlik konusunda bize yardımcı oluyorlar. Mansur Başkanımız her zaman yanımızda, desteğini hiç eksik etmiyor.”

-Elvan Tetik (Şaşmaz Oto Sanayi Esnafı): “Büyükşehir ekipleri tarafından ikinci kez iş yerimizde temizlik çalışması yapılıyor. Bundan sonra da devamını bekliyoruz. Mansur Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”