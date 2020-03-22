Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla yeni tedbir kararları devreye sokuldu. Gölbaşı karantina bölgesine ilk günden bu yana temizlik ve hijyen hizmeti veren Büyükşehir, insani yaşam ile temizlik ve hijyen malzemesi desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında salgın hastalıklarla mücadele kapsamında çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

KARANTİNA BÖLGESİNE LOJİSTİK DESTEK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Gölbaşı karantina bölgesine temizlik ve hijyen hizmetlerini sürdürmesinin yanı sıra bölgeye yaşam destek malzemesi desteği de veriyor.

“Ankara Büyükşehir Başkanlığı olarak, umreden gelen vatandaşların naklinden itibaren tüm ekiplerimizle buradayız. Desteğimiz devam etmektedir. İlgili vali yardımcıları ile sürekli görüşme halindeyiz. Büyükşehir adına buradaki kriz masası için bir şube müdürü arkadaşımızı görevlendirdik. Buradaki eksiklerin tamamlanması noktasında, Büyükşehir’in desteği bu bölgenin üzerindedir. Bugün yine burada 1500 odanın tamamının temizlik, dezenfeksiyon ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere buradayız. Bir tondan fazla dezenfeksiyon malzemesi, bir tondan fazla çamaşır suyu, 12 binin üzerinde maske 12 binin üzerinde eldiven, 2 bin tulum, fotoselli dezenfeksiyon aletleri olmak üzere insani yardımlarımızı getirdik. Vali yardımcılarımızın bizden taleplerini en hızlı şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Sayın vali yardımcılarımız da hem Başkanımız Mansur Yavaş’a hem de Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletmiştir.”

KARANTİNA BÖLGESİNDEKİ ATIKLARI BİN 100 DERECEDE YAKILIYOR

Aslan, karantina bölgesindeki atıkları tıbbi atık saydıklarını belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu bölgedeki atıkları tıbbi atık olarak kabul etmiştir. Bu bölgedeki atıkları bin 100 derecede yakıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda da bir endişesi olmasın. Büyükşehir Belediyesi olarak karantina bölgesine her türlü desteği, hizmeti sağlıyoruz” diye konuştu.

65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA EVDE KAL ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgın hastalıklarla ve koronavirüs tehdidine karşı önlemlerin alınması ve virüsün yayılmaması için Ankaralılara sosyal medya hesapları üzerinden “Evinde Kal” çağrısında bulunmasının ardından, tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı aldı.

Başkan Yavaş, 16-20 Mart tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri ortalama 55 bin 739 vatandaşın toplu taşıma araçlarını kullandığına dikkat çekerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin m bendi “Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak” hükmü uyarınca halk sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarını tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurdu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarının itibaren kimliklerini göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği açıklandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, artık sağlık çalışanları EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY’ı ücretsiz kullanabilecek.

Başkan Yavaş’ın talimatıyla, tüm sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz toplu taşıma uygulamasının yanı sıra yine sağlık çalışanlarına yönelik Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında, saatte bir servis yapacak özel otobüs tahsis edilecek.

Sağlık çalışanlarının kurum kimliklerini göstererek binecekleri otobüslerimizin flamalarında “Sağlık Çalışanları Servisi”yazacak.

Otobüsler 22.03.2020 tarihinden itibaren sabah saat 07.00’de, başlangıç Şehir Hastanesi olmak üzere, her saat başı Eskişehir Yolu, TBMM önünden Kızılay, Sıhhiye, Opera, Ulus Eski Meclis’in önünden İstanbul Yolu ve oradan Konya Yolu’na dönecek; Emniyetin Önünden Gazi Hastanesi AŞTİ ve AŞTİ’den tekrar Şehir Hastanesi olarak ring yapacak.

Otobüslere sadece Şehir Hastanesinde çalışan sağlık personeli kimliğini göstererek binecek, başka yolcu alınmayacak.

TAKSİ VE DOLMUŞ ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. temizlik ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla her gün taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon işlemini sürdürüyor.

Başkent’in dört bir yanında bulunan taksi ve dolmuş duraklarında devam eden dezenfeksiyon çalışmalarını Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Sincan Yenikent Taksi Durağında çalışan Emir Sevinç, “Mansur Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yolcularımız da biz şoförlerde bu uygulamadan çok memnunuz. Şikayette almıyoruz” dedi. Taksi şoförü Ali Özçelik’te“Büyükşehir’in bu hizmetinden çok memnunuz. İnşallah bugünleri atlatacağız. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz”diye konuştu. Sincan Plevne Taksi Durağından taksisini dezenfekte ettiren bir başka taksici esnafı Murat Cebe, “Uygulamadan çok memnunuz. Büyükşehir’den ve Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Biz hizmetimize devam ediyoruz. Onlar da bize her türlü konuda yardım ediyorlar. Allah razı olsun hepsinden” diyerek memnuniyetini ifade etti.

Mamak Ege Mahallesi Dolmuş Duraklarında hizmet verdiklerini belirten Yiğit Yılmaz düşüncelerini, “8 senedir bu durakta çalışıyorum. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, araçların hijyeni için çok yardımcı oldular. Araçlarımız her gün dezenfekte ediliyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla temizliğimizi yapıyoruz” şeklinde ifade ederken, hizmetten yararlanan minibüs şoförleri şunları söyledi:

-Kubilay Cihan:“Öncelikle bu uygulamadan dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Yolcularımızın sağlığı için tek tek araçlarımız dezenfekte ediliyor. Bu hizmetten dolayı çok memnunuz. ”

-Cengiz Koç: “35 senedir minibüs şoförlüğü yapıyorum. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu uygulama yolcuların ve şoförlerin sağlığının korunması için çok iyi oluyor. ”