Büyükşehir iyi Günde de kötü günde de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma projelerine imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan 163 bin aileye konserve kavurma ve kıyma, gıda (nohut) paketi ile 300 TL’lik alışveriş kartı dağıtımına başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri dağıtıma ilk olarak Etimesgut Suvari Mahallesi’nden başladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda sosyal yardımların kapsamının genişletileceğini ve Başkent Kart sistemine geçileceğini açıkladı.

Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımını sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, toplam 163 bin aileye “Afiyet Ver Kampanyası” kapsamında hazırlanan konserve kıyma ve kavurma paketleri, gıda (nohut) kolisi ile 300 TL’lik alışveriş kartı dağıtımına başladı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SOSYAL BELEDİYECİLİK MESAİSİ

11 Kasım 2020 tarihinden itibaren ilk olarak Etimesgut ilçesinin Suvari Mahallesi’nde yaşayan ve sosyal yardım alan ailelerden dağıtıma başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gıda yardımının yanı sıra hijyen desteğinde (maske) de bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 163 bin aileye alışveriş yapabilmeleri için anlaşmalı market tarafından hazırlanan 300 TL’lik alışveriş kartını teslim ederek sosyal yardımlarını sürdürecek.

BAŞKENT KART SİSTEMİNE ADIM ADIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda yerli üreticilerin elinde kalan ürünleri satın alan Büyükşehir Belediyesi bu sayede Başkentli üreticilere de ekonomik yönden destek sağlıyor.

Başkent’te sosyal yardımların kapsamını daha da genişleterek tüm yardımların tek kartta birleştirileceği ‘Başkent Kart’ sistemine geçişi hızlandıracaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, şu bilgileri verdi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ihtiyaç sahibi olarak tespit ettiği 163 bin aileye belediye imkanları çerçevesinde destek olmaya devam ediyoruz. Kendi arazilerimizde yetiştirdiğimiz sebze ve meyveleri yaz boyunca ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Başkentli üreticilerden aldığımız nohut dahil konserve kavurma ve 300 TL’lik alışveriş çekinden oluşan gıda paketlerimizi sahada dağıtmaya devam ediyoruz. Tüm bu sosyal yardımları 2 ay içerisinde ailelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren 43 bin aileye de kömür dağıtımında bulunacağız. 20 gün içerisinde de özellikle çocuklu ailelere süt dağıtımına başlayacağız. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan sosyal yardımları ‘Başkent Kart’ üzerinden yapmayı planlıyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik zorluk yaşayan ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Adnan Tatlısu ise, Başkanımız Sayın Mansur Yavaş tarafından başlatılan ‘Afiyet Ver’ kampanyası için hazırlanan konserve kavurma ve kıymaların dağıtımına başladık. Her şey Başkent’in iyiliği ve Ankara için” dedi.