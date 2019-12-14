Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, soğuk havalarda ikram ettiği sıcak çorba yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla ilk etapta 5 noktada başlatılan sıcak çorba dağıtımı öğrencilerin yüzlerini güldürürken, içlerini de ısıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi EGO Mutfağında günlük olarak özenle pişirilen sıcak çorba araçlarla soğumadan dağıtılıyor.

KAHVALTI YERİNE GEÇEN SICAK ÇORBA

Sabah kahvaltısı yapamayan öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesine yönelik başlatılan uygulama için hazırlıklar EGO Mutfağında sabah çok erken saatlerde başlıyor.

Özellikle yerli ürünler kullanılarak titizlikle hazırlanan çorbaların haftanın 5 günü dağıtıldığını anlatan EGO Yemekhanesi Şef Aşçısı Sabri Murat, şu bilgileri veriyor:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın hassasiyetinden dolayı yerli ürün kullanmaya çok dikkat ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımıza kaliteli bir çorba sunmak için 50 kişilik bir ekiple gayet özverili ve hijyenik bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çorbalarımız sabah saatlerinde hazırlanmaya başlanıp öncelikle öğrencilerin yoğunlukta olduğu bölgelerden başlanıp kentin çeşitli noktalarına ulaşıyor.”

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çorba hizmetinden dolayı teşekkür eden 9. sınıf öğrencisi Eren Apaydın memnuniyetini, “Belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı yetkililere ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Sıcak çorba uygulamasına benzer uygulamalar ve aktiviteler yapılırsa kentin daha da gelişeceğini düşünüyorum” sözleriyle dile getiriyor.

ODTÜ, Yıldırım Beyazıt, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri ile OSTİM Metro Çıkışı olmak üzere 5 noktada hafta içi her gün sabah 08.00’de başlayan çorba dağıtımını dört gözle beklediğini söyleyen Yasin Çetinköle, “Sabah hava çok soğuk oluyor. Çorba sayesinde içimiz ısınıyor. Hizmetlerinden dolayı Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum” diyerek düşüncelerini paylaşıyor. Gazi Üniversitesi’ne öğrenim görmek için Bursa’dan gelen Zeki Güler adlı bir başka öğrenci de, “Çorba hizmetinden oldukça memnunuz. Bu hizmet sayesinde maddi imkanları yeterli olmayan insanların hem içi ısınıyor hem de karnı doyuyor. Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” diyor.