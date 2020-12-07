Büyükşehir Başkent’te hijyen çalışmalarını artırdı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkent genelinde hijyen tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde hijyen tedbirlerini artırarak halk sağlığını korumaya yönelik dezenfeksiyon çalışmalarına öncelik veriyor.
Kent genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da Başkent’in merkez ilçelerinde yoğun bir temizlik mesai yapıyor.
BÜYÜKŞEHİR TEMİZLİK EKİPLERİ 250 PERSONELLE İŞ BAŞINDA
Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı 250 kişilik temizlik ekibi; haftalık program doğrultusunda ilk etapta nüfus yoğunluğunun en çok olduğu ilçeler arasında yer alan Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Sadece merkez değil çevre ilçelerde de vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar başta olmak üzere, yaya üst ve alt geçitlerinden kaldırımlara, cadde ve sokaklardan yollara kadar bir çok noktada 7/24 hijyen ve ilaçlama çalışması yapıldı.
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