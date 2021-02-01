Büyükşehir Başkent Tarihine Sahip Çıkıyor: Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı Restore Edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi şimdi de Kurtuluş Savaşı sırasında konakta kurulan fırın sayesinde askerlerin ekmek ihtiyacını karşılayan Gölbaşı’ndaki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağını restore edecek. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bir tarihi devralıyoruz. Bu kıymetli değerimizi, tarihi dokusuna uygun şekilde restore edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi yapısını gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla önemli projelere imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarihi yapıları restore ederek Ankaralılara kazandırırken şimdi de 1924 yılında inşa edilen Hallaçlı Mehmet Ağa Konağını restore edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bir tarihi devralıyoruz. Milli Mücadele’de askerlerimizin ekmek ihtiyacının karşılandığı Gölbaşı’nda bulunan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı belediyemize devredildi. Bu kıymetli değerimizi, tarihi dokusuna uygun şekilde restore edeceğiz” dedi.

KURTULUŞ SAVAŞI ASKERLERİ İÇİN EKMEK PİŞİRİLEN KONAK YENİDEN RESTORE EDİLECEK

1924’te Gölbaşı Hallaçlı Mahallesinde yapımına başlanan ve Cumhuriyet tarihine tanıklık eden Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı, Kurtuluş Savaşı sırasında askerlere gıda desteğinde bulunmasıyla tanınıyor.

Polatlı-Haymana cephesinde savaşan askerlerin iaşesinin hazırlandığı konağın sahibi Mehmet Atak, askerlerin gıda ihtiyaçlarını gidermek amacıyla fırınlar kurarak pişirilen ekmekleri cepheye sevk etti. Kentin tarihi ve turistik yerlerine sahip çıkan ve tarihi dokuyu korumayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağını yeniden restore ederek Başkentlilerin hizmetine sunacak.

TARİHİ BELLEK YENİDEN CANLANACAK

Konağın kırsalda çok nitelikli bir yapıya sahip olduğunu ve o bölgede yaşayan köylüler için de bir kırsal kalkınma modeli olabileceğini söyleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş,şu değerlendirmelerde bulundu:

“Konağı ailenin güveneceği bir kuruluşa teslim etmek isteyerek Büyükşehir Belediyesini seçmesi bizi memnun etti. Konak sahibi olan Mehmet Atak’ı saygıyla ve şükranla burada anıyor ve ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bu konak özellikle Kurtuluş Savaşında savaşan askerlerin ekmek ihtiyacını karşılamış. Konağı o bölgedeki köylüler için bir kırsal kalkınma modeli olarak projelendirmeyi istiyoruz. Sadece fiziksel yapısını değil tarihini ve kırsaldaki ruhunu da yaşatmak istiyoruz. En önemlisi biz bir tarihi devralıyoruz.”

Tarihi belleği canlandırarak, konak kimliğine ve tarihi dokusuna uygun restorasyon çalışmasıyla Başkentlilerin hizmetine sunmayı planladıklarını belirten Ödemiş, “Konağın bir odasında Mehmet Atak’ın özel eşyalarından ve anı belgelerinden oluşan bir müze oda düzenleyeceğiz. Mehmet Atak, konağı yaparken adının yaşatılmasını istemiş. Biz de bu vasiyetini ailesiyle birlikte yerine getirmiş olacağız” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’A GÜVENİYORUM”

Babasının adını yaşatmaktan ve vasiyetini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Atak’ın kızı Andaç Atak ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın en iyi şekilde bunu yapacağına inanıyorum. Onun için çok mutlu hissediyorum kendimi. Benim için bir amaçtı burayı yaşatmak ve bu amacımı da böylelikle gerçekleştirmiş olacağım. Konakta rüzgar enerjisinden o günkü teknoloji dahilinde elektrik üretilmiş ve evde kullanılmış. Ben maalesef babamla beraber olamadım, ben doğmadan önce onu kaybettim. Polatlı-Haymana cephesinde Kurtuluş Savaşı sırasında askerlerimiz için ekmek üretimi yapıldığını biliyoruz. O döneme ait konaktan çıkan bazı obje, bindallı ve antika eşyaların konakta sergilenmesi için Büyükşehir Belediyesine bağışlıyorum ve teşekkür ediyorum.”

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı Büyükşehir Belediyesine bağışlayan konak sahibi Mehmet Atak’ın kızı Andaç Atak’a teşekkür plaketi sundu.