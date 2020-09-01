Büyükşehir asfalt üretim tesislerini artırıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üretim odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ), Polatlı ve Eski Kıbrıs Şantiyesi’nden sonra Yeni Kıbrıs Şantiyesi’nde de asfalt üretimine başladı. Yeni tesislerin faaliyete geçmesiyle birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt ihtiyacının önemli bir kısmının kendi imkanlarıyla üretilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başlamasının ardından başlattığı tasarruf uygulamaları sürüyor.

Başkent genelinde uyguladığı tasarruf yöntemleri ile birçok alanda maliyetleri düşüren Büyükşehir Belediyesi, asfalt üretimine de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Polatlı ve Eski Kıbrıs Şantiyesi’nden sonra Yeni Kıbrıs Şantiyesi’nde de asfalt üretimine başladı.

YENİ KIBRIS ŞANTİYESİ ÜRETİME GEÇTİ

Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ), asfalt üretimine başladığı Yeni Kıbrıs Şantiyesi’nde günlük 2 bin ton asfalt üretilecek.

Var olan öz kaynaklarını doğru kullanmayı ilke edinen Büyükşehir Belediyesi, açmış olduğu üçüncü plent ile asfalt maliyetlerini daha da düşürmeyi amaçlıyor. Yeni tesislerin de faaliyete geçmesiyle birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt ihtiyacının önemli bir kısmının kendi imkanlarıyla üretilmesi hedefleniyor.

‘‘GÜNDE 15 BİN TON ASFALT ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ’’

Yeni Kıbrıs Şantiyesi’ne gelerek ilk üretim çalışmalarını PORTAŞ Genel Müdürü Mesut Özarslan ve PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hilmi Güllü ile birlikte yerinde inceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Baki Kerimoğlu konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

‘‘Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatları doğrultusunda başlattığımız ‘Kendi asfaltımızı kendimiz üretme’ projesinin üçüncü plentini bugün açmış bulunuyoruz. Daha önce Polatlı ve Eski Kıbrıs Şantiyesi’ni açmıştık. Bugün de Yeni Kıbrıs Şantiyesi faaliyete geçti. 45 günde üç tane plent açtık. Yakında günde 15 bin ton asfalt üretimini hedefliyoruz. Bugünkü açılan plent ile hedefimizin yüzde 60’na ulaşmış olacağız. İnşallah yakın bir süre içerisinde Beypazarı ve Şereflikoçhisar hattında yeni bir plent daha açacağız. Bu süreçte emeği geçen Sayın Genel Müdürümüz Mesut Özarslan ve diğer çalışma arkadaşlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Plentimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.’’

BEYPAZARI VE ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA DA YENİ PLENTLER AÇILACAK

Polatlı, Eski ve Yeni Kıbrıs Şantiyesi olmak üzere üç asfalt plent tesisi açan PORTAŞ, Beypazarı ve ŞerefliKoçhisar şantiyelerini de devreye sokmayı hedefliyor.