Büyükelçi Meyer-Landrut, Çanakkale’de şehitlikleri ve anıtları ziyaret etti

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası’nda bulunan şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

Kentte bir dizi programa katılmak için gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası’nda bulunan şehitlikleri ve anıtları ziyaret etti. İlk olarak Şehitler Abidesi’ni gezen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’den alan hakkında bilgi aldı. Daha sonra Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Büyükelçi Meyer-Landrut, sembolik şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Buradan Fransız Askeri Mezarlığı ile İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı’nı ziyaret edip karanfil bırakan Büyükelçi Meyer-Landrut, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’ni gezdikten sonra anı defterini imzaladı. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, anı defterinde şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişte kanla yıkanmış bu topraklarda bugün birlikte olmamız ve yarın da beraber olacağımız gerçeği, şehitlerin fedakarlıklarını unutmayacağımızın bir göstergesidir. Bugün de yarın da dünya barışını koruma yönündeki kararlılığımız devam edecektir. Ruhlarınız şad olsun.” (DHA)

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