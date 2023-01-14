Büyükçekmece’deki sitede aidat isyanı 

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Yalın Onat ERGÖR – Boğaçhan ÖZER – Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE’deki bir sitede yaşayanların bir kısmı aidatlara yüzde 200 zam yapıldığını öne sürerek eylem yaptı. Site sakinleri, yöneticilerin aldığı vekaletlerle genel kurul toplantıları yaptığını iddia etti, sitede yaşayan Hakime Yalın “Ben kat malikiyim, aidatım 490 liraydı, yüzde 180 zam geldi, bin 375 lira oldu. Ben buna itiraz ettim, toplantıda söz hakkı istedim bana söz hakkı vermediler. Genel çoğunluk red oyu verdi ama vekalet verilen oylarla kendileri kazandı” dedi.

Büyükçekmece Hadımköy Yolu’ndaki bir sitede yönetim aidatlara zam yaptı. Site sakinlerinin iddiasına göre bazı aidatlar yüzde 200 zamlandı. Bugün site sakinlerinden oluşan bir grup, zamları protesto etmek için site içerisinde toplandı. Gruba Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da eşlik etti. Grup önce basın açıklaması yaptı. Site sakinleri, yönetimde görev alan kişilerin bazı site sakinlerinden vekalet alarak 30 kişi yerine oy kullandığını öne sürdü. Toplanan gruptakiler yürüyerek ‘Yönetim İstifa’ sloganları attı, bazı site sakinleri de protestoya evlerinin balkonundan katıldı. Yönetim bugün kapalı olduğu için herhangi bir açıklama yapılmadı.

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“480 LİRADAN BİN 500 LİRAYA ÇIKARMAK NE VİCDANA NE DE AHLAKA SIĞAR”

Toplananlar adına basın açıklaması yapan Tamer Kaya “806 daireden oluşan hukuksuz aidat zammını protesto ediyor ve kabul etmiyoruz. Usulsüz vekaletler başta olmak üzere her şeyi mahkemeye taşıyacağımızı beyan ediyoruz. Site aidatlarını ödemeyenleri mahkeme ile tehdit edenleri biz de buradan tehdit ediyoruz. 480 liralık aidatı bin 500 liraya çıkarmak ne ahlaka ne de vicdana sığar” dedi.

“YÜZ BİNLERCE LİRALIK HUZUR HAKKI KONULMUŞ”

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu “Şeffaflık yok, sunulan tahmini bütçeye baktığımızda sakinler 1 gün geciktirdiğinde faiz uygulanıyor ama bir tek faiz kalemi yok. Yönetim ve denetim kurulu huzur hakkı alıyor. Yüz binlerce liralık huzur hakkı konmuş. Oysaki kat mülkiyet kanuna göre malik yönetici genel giderlerin kendisine yöneltilmesinden muaf kalabilir bunun dışında yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ücret alamazlar, onlar kat maliklerinden oluşmuştur. Açıklamadan anlıyoruz ki 1 kişi 30-40 kişinin vekaletini alarak karşılarındaki 350 kişiye karşı 10 kişiyle üstünlük sağlayıp yönetimi ele geçirip kurul toplantısı yapıyorlar. Bunların incelenmesi hukukun denetlemesine muhtaçtır” şeklinde konuştu.

“KAT MALİKLERİ TEBLİĞ TARİHİNDEN 7 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDEBİLİR”

TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Fevzi Doğan “Kat malikleri aidatların fahiş olduğunu düşünüyorlar ise kendilerine yapılan tebliğ tarihi itibaren 7 gün içerisinde site yönetimine itiraz edebilirler” diye konuştu.

“400 BİN LİRA DIŞARIDAN SAĞLANAN İŞÇİLİK İLE NE YAPILIYOR?”

Site sakini Ümmühan Seyhan “Toplantılara yeterli kişi katılmadığı için bunlar da kendi vekaletleri aldıkları için bu isyan. 1 kişi 30-40 vekalet aldığını söylüyor. Giderlerde beni şüphelendiren şeylerden biri şu oldu ‘Dışarıdan sağlanan işçilik’ oldu. 400 bin liraya 1 yıl ne yapılıyor? Zaten 20 tane personel çalışıyor. Benim aidatım 460 liraydı bin 75 lira olmuş” dedi.

“TOPLANTIDA SÖZ HAKKI İSTEDİM VERMEDİLER”

Site sakini Hakime Yalın “Ben kat malikiyim, aidatım 490 liraydı, yüzde 180 zam geldi, bin 375 lira oldu. Ben buna itiraz ettim, toplantıda söz hakkı istedim bana söz hakkı vermediler. Genel çoğunluk ret oyu verdi ama vekalet verilen oylarla kendileri kazandı. Ben yönetime gittim, yönetim planını hazirun cetvelini ve şeffaflık istedim bana bilgi vermediler” diye konuştu. Site Sakini Neval Kuvan ise “Benim aidatım 500 liradan bin 415 liraya çıktı. Dış cephe çalışması yaptılar, salonum, çocuk odam, balkonum küflendi” şeklinde konuştu.