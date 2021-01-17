Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL’da dün başlayan kar yağışı kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Yağışın en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Büyükçekmece’deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış dün başladı. Yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul’da kar yağışının en çok etkili olduğu yerlerden biri de Büyükçekmece oldu. Gece de yağan, Büyükçekmece’yi kaplayan kar havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)