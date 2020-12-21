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Büyükçekmece’de vahşet

Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL (DHA) Büyükçekmece’de belinden kabloyla direğe bağlanan köpek, ölü olarak bulundu.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Büyükçekmece D-100 Karayolunun Güzelşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. İşyerine gitmek için otomobiliyle yola çıkan Metin Baykal’ın dikkatini yol kenarında yatan bir köpek çekti. Arabasıyla köpeğin olduğu noktada duran Baykal, aracından inip hayvanın yanına gitti. Köpeğin belinden kabloyla bağlanmış olduğunu gören Baykal, hayvanın öldüğünü fark etti. Baykal, duruma tepki gösterdi.
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