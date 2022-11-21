Büyükçekmece'de sahilde lodos manzaraları

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Melihcan ÇALIŞKAN – Mehmet CANBULAT / İSTANBUL (DHA) – BÜYÜKÇEKMECE’de lodosun etkisiyle dalgalar oluştu, sahile gelenler yürümekte zorlandı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde fırtına uyarısı yapmıştı. İstanbul’da fırtına ve Lodos, öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor. Sahil kesimlerinden, Büyükçekmece’de lodos dev dalgalar oluşmasına sebep oldu. Sahilde yürüyüşe çıkanların bir kısmı yürümekte güçlük çekerken, bir kısmı ise fırtınaya aldırmadan denizde oluşan dalgaların fotoğrafını çekti, manzarayı izledi.

(FOTOĞRAF)