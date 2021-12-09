Büyükçekmece’de otomobil alev alev yandı

Haber: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL- (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE’de, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangının ardından araçta hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



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