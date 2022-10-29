Büyükçekmece’de jet-skili tekne motoru hırsızlığı

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Yalın Onat ERGÖR – Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA) – BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz Sahili’nde jet-skili hırsızlar teknelere dadandı. Sahile jet-ski ile gelen hırsızlar, teknelerin motorlarını çalarak kaçıyor. Kumburgaz sahilinde 9 teknenin motoru aynı yöntemle çalındığı belirtildi. Teknesinin motoru çalınanlardan İsmail Sağlam, Kumburgaz ve Selimpaşa arasında 30 motor çalındığını öne sürerek, “Korsan gibi jet-ski ile geliyorlar. Tekneyi arkasına bağlayıp açığa çekiyorlar. Motoru söktükten sonra tekneyi bırakıyorlar. Benim motorum 80 bin liradan aşağı değildi” dedi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda çalınan motorlardan 5’ini bulduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, 1’i tutuklanırken 3’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, polisin hırsızlıklarla ilgili çalışmasının sürdüğü kaydedildi.

Kumburgaz Sahili’ndeki tekne sahiplerinin jet-skili hırsızlarla başı dertte. Bu yaz başından itibaren 9 teknenin motorunun benzer şekilde çalındığına dair Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunuldu. Aynı bölgede 4 gün önce İsmail Sağlam’ın tekne motoru çalındı. Sahile denizden jet-ski ile gelen hırsızlar, teknenin kablolarını kesip söktükleri motoru çaldıktan sonra, geldikleri gibi denizden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kemal Karagülle’nin tekne motoru da yine 4 gün önce benzer yöntemle çalındı.

“BİLDİĞİNİZ KORSAN GİBİ JET-SKİ’YE BAĞLAYIP GÖTÜRÜYORLAR”

Tekne motoru çalındığını dile getiren İsmail Sağlam “Çalıntı olayları son dönemde arttı. Tekne motorlarını üzerinden çalıyorlar. Her şekilde zarar vererek alıyorlar motorları. 5 kişi geliyor, kesici makaslarla halatlarını kesiyorlar, bazen vidalarını söküp alıyorlar. Benimkinin kablolarını kesip vidalarını söküp almışlar. Şu an sadece bizim sahilde 5 motor çalındığı söyleniyor. Kumburgaz ve Selimpaşa arasında 30 motor olduğu söyleniyor. Bildiğiniz korsan gibi Jet-ski ile geliyorlar, gördüğü tekneyi arkasına bağlıyor açıkta motoru söküp tekneyi bırakıyorlar, tekne de nereden karaya vurursa vuruyor. Benim motorumun sıfırı 80 bin liradan aşağı değil. Yeni motoru alabilsem, bir de zarar verdiği kabloları tekrar taktırmak 30 bin liraya mal olur. Yani toplam 110 bin lira zararım var” dedi.

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“BU DURUMLARDAN DOLAYI TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Kumburgaz’da oturan Gamze Namsal, “Senelerdir buralıyız, hiç böyle bir şey yaşamıyorduk. Motor ve tekneleri çalıyorlar. Bu durumlardan dolayı taşınmayı düşünüyoruz. Hiçbir şekilde güvenliğimiz yok” diye konuştu.

“İLTİCA ETMEK İSTEYENLERİN BOTLARINA YERLEŞTİRİYORLAR”

Tekno motoru çalınan Kemal Karagülle, “Biz okullar açılınca sakin olur diye bekliyorduk. Bizim burada 4-5 tane tekne çalınmıştı. Onlara üzülürken en son bize oldu olan. ‘Benimkini götürmeleri mümkün değil’ diyordum çünkü benim motor 150-180 kilogram arasında ağırlıktadır. Benim motorun fiyatları 200 bin ile 250 bin lira arasında değişiyor. Bu motorları buradan alıp, iltica etmek isteyenlerin botlarına yerleştiriyorlar” dedi.

5 MOTOR BULUNDU 4 MOTORUN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hırsızlıklara ilişkin çalışma yapan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalınan 9 tekne motorundan 5’ini buldukları öğrenildi. Şu ana kadar 4 kişi gözaltına alındığı, 1’i tutuklanırken 3’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Polis, kimlikleri belirlenen 5 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

TEKNENİN JET-SKİ’YE BAĞLANDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Selimpaşa’da, geçen hafta gerçekleştirilen benzer şekildeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin Jet-Ski ile gelerek denizde bulunan bir tekneyi alıp götürdüğü görülüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

