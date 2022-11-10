Büyükçekmece’de jet ski hırsızları aynı gece tekne motoru da çalmış

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Yalın Onat ERGÖR-İSTANBUL,(DHA) – BÜYÜKÇEKMECE’de jet ski çalan 5 şüphelinin aynı gece bir tekne motorunu da çaldıkları iddia edildi. Şüphelilerin çaldıkları tekne motorunu arabaya yüklediği anlar kameraya yansıdı.

Kumburgaz’da İlknur Merttoptan’ın yazlığı önünde bıraktığı jet ski 8 Kasım Salı gecesi 5 şüpheli tarafından çalınmış, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Şüphelilerin jet skiyi beyaz bir otomobile yükleyerek uzaklaştıkları öğrenilmişti. Şüphelilerin aynı gece tekne motoru da çaldığı iddia edildi. Şüphelilerin aynı olduğu değerlendirilen beyaz otomobile tekne motorunu yükledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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