Büyükçekmece'de hafriyat kamyonlarının  yasak dönüş tehlikesi

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Oğuzhan CİN Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE’de yasak olmasına rağmen aynı noktadan ‘U’ dönüşü yapan onlarca hafriyat kamyonu tehlike saçıyor. Kamyon sürücüleri “5-6 kilometre boyunca dönecek yerimiz yok. Mecbur buradan “U” dönüşü yapmak zorunda kalıyoruz” diyerek kendilerini savundu.

Büyükçekmece- Çatalca yolunun Tepecik mevkiinde hafriyat kamyonları adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Yasak olmasına rağmen kamyonlar, trafik ışıklarında ‘u’ dönüşü yapıyor. Çatalca istikametindeki ışıkların kırmızıya dönmesiyle karşı yönde trafik akışının kesilmesini fırsat bilen kamyon sürücüleri yasak yerden ‘U’ dönüşü yapıyor. Trafik levhasına ve MOBESE kamerasına rağmen kural ihlali yapan kamyoncular kameraya yansıdı.

Kamyon şoförü Osman Sütçü, ” Işıklardan bu tarafa kadar 5-6 kilometre boyunca dönecek yerimiz yok. Mecbur buradan “U” dönüşü yapmak zorunda kalıyoruz koca araçlarla. Ondan sonra trafiği tehlikeye sokuyor diye laf oluyor” diye konuştu.

Bu arada yakın bir noktada ters yöne dönerek trafiği tehlikeye atan TIR da kameraya yansıdı.

(FOTOĞRAF)



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