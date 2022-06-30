Büyükçekmece’de drift yapan sürücüye 13 bin lira ceza 

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Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE’de drift yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücüye 13 bin 198 lira para cezası uygulunurken, ehliyetine 60 gün süresince el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Eren P. isimli sürücünün 34 ERN 155 plakalı otomobiliyle drift attığını belirledi. Sürücü Büyükçekmece’deki adresinden alınarak, polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan Eren P.’ye 13 bin 198 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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