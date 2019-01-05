İstanbul 8. İdare Mahkemesi, inşaatı yılan hikâyesine dönen Büyükçekmece Yat Limanı projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin durdurma kararında gerekçe olarak ise “Yapılan incelemeler sonucunda dava konusu Büyükçekmece Yat Limanı planına yönelik işlemlerin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı” nedenleri yer aldı.

Büyükçekmece Belediyesi, Hazine’ye ait 149 dönümlük alan üzerine 40 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanan yat limanı ihalesini Almanya’da bulunan IGM GmbH şirketine vermişti. Yap işlet devret modeli ile ihaleyi 49 yıllığına üstlenen şirket daha sonra isim değişikliği yaparak Marina İstanbul Tur. İnşaat A.Ş. adını aldı. Ancak bu şirketin Türk sahipleri projeyi tamamlamadıkları gibi, haklarında dolandırıcılık davaları açıldı. Dev projenin işletme ihalesi bu kez Haziran 2015’te Yeditepe Marina Yatırım Tur. İnşaat AŞ’ye devredildi.

MAHKEME PROJEYİ DURDURDU

Limanın inşaatı ile ilgili süreç devam ederken Büyükçekmece’de yaşayan 4 kişi, planlamanın hukuka aykırı olduğu iddiası ile dava açtı. Yürütmenin durdurulması talebi ile açılan dava İstanbul 8. İdare Mahkemesinde görüldü. Mahkeme yapılan başvuruyu geçen 11 Aralık’ta karara bağladı. Mahkeme, son olarak “Kıyı İstanbul” olarak tanıtımı yapılan Büyükçekmece Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğine hükmederek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Mahkemenin yürütmenin durdurulmasına hükmettiği kararda şu ifadelere yer verildi: “Büyükçekmece Yat Limanı imar planları raporları içindeki analitik araştırmalarda ve analizlerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen hususların yeteri kadar dikkate alınmadığı, 10 metre ve 12 metre yolun kaldırılması sahil yolunun devamlılığı ile ulaşım sistemindeki devamlılığı bozduğu, ziyaretçiler ve çalışanlar için yeterli otopark alanı ayrılmadığı, çocuk ve yetişkinler için oyun-dinlenme tesislerinin projede olmadığı görülmüştür. Büyükçekmece Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına uygunluk bulunmadığı, bu yönüyle de hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır”