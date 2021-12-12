Büyükçekmece D-100’de TIR kazası: 1 yaralı (1) 

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- D-100 Kumburgaz mevkii Büyükçekmece istikametinde bir TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, ardından da yoldan çıktı. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR'da binalar arasındaki bahçede bulunan bebeğin hastanedeki tedavisiyle ilgili doktoru açıklama yaptı. Kız bebeğin durumunun kritik olduğunu söyleyen Prof....
KAZAKİSTAN, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kazakistan’ın Türkistan kentinde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile TUSAŞ arasında iş birliği protokolünü imzaladı.
Ziyaretine ilişkin sosyal...