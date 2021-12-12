Büyükçekmece D-100’de TIR kazası: 1 yaralı (1) 

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- D-100 Kumburgaz mevkii Büyükçekmece istikametinde bir TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, ardından da yoldan çıktı. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

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