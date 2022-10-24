Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Strasbourg’a gitti

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İSTANBUL, (DHA)- Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa’nın Strasbourg kentine gitti. Kongrenin 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 43. Genel Kurulu’nda, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaş, Belçika, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve İsveç’te yerel ve bölgesel demokrasi, insan hakları ve çevre, kadın ve çocuk mülteciler konuları tartışılacak.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 43’üncü oturumu 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Rusya’nın Ukrayna’da sürdüğü savaşın tartışılacağı 25 Ekim Salı günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymir Zelensky, Topluluklar ve Bölgeler Kalkınma Bakanı Oleksiy Chernyshov ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko’nun kongre üyelerine hitap ederek ülkelerindeki son durum hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

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YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK GÖZLEMCİ RAPORLARI GÜNDEME GELECEK

43’üncü genel kurulun gündemindeki bir diğer konu Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve İsveç’te Avrupa Yerel ve Özyönetim Şartı’nın uygulanmasına ilişkin raporlar görüşülecek. Kongre üyeleri, Belgrad ve Sırbistan’ın yanı sıra Arnavutluk’taki bazı belediyelerindeki son yerel seçimlere ilişkin gözlemci raporları ve Hollanda’daki yerel seçimlerin gözlemine ilişkin rapor görüşülecek. Ayrıca Venedik Komisyonu ve Demokratik Seçimler Konseyi tarafından kabul edilen revize edilmiş referandum iyi uygulama kurallarını onaylayan taslak ele alınacak.

GENEL SEKRETERLER SEÇİMİ YAPILACAK

Kongre’de, Avrupa Yerel Özyönetim Şartı’nın çevresel açıdan okunmasını teşvik etmek ve yerel yönetimi çevresel zorluklara uyarlamak için ‘Temel bir çevre hakkı: yerel ve bölgesel yönetimlerin meselesi’ konulu bir rapor tartışılacak. Üyeler ayrıca bölgesel kimlikler, nefret söylemi ve yalan haberlerin yerel ve bölgesel seçilmiş temsilcilerin çalışma koşulları üzerindeki etkisi, insan hakları temelli bir yönetişim yaklaşımı için akıllı şehirler ve bölgeler ile ilgili raporları tartışacak. ‘Siyaseti Gençleştir’ girişimi kapsamında gençlik delegelerinin de yer alacağı 43’üncü genel kurulun açılış oturumunda, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyeleri yeni genel sekreterlerini beş yıllık bir süre için seçecek.