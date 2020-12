Büyükada’da Adaların Atları Platformu’ndan protesto

İlkay DİKİCİ- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)- Büyükada’da Adaların Atları Platformu üyeleri, geçen yıl 19 Aralık’ta Ruam hastalığına yakalanan atların itlafını protesto etti. Adalar Müzesi’nin önünde toplanan grup, itlaf edilen atların gömüldüğü yere yürüdü.

Adaların Atları Platformu üyesi Ayşe Erzan yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada atların ölüm nedenlerinin sadece ruam olmadığını iddia ederek, “ Bu etrafında olduğumuz alanda yüzlerce at gömülü. Ecelleriyle ölmediler. 19 Aralık 2019’da başlayan operasyonda adalarda 105 at ruam iddiasıyla şüpheli şekilde öldürüldü. Gerçekten ruam olduklarına dair kamuoyuna açıklanan herhangi bir rapor yok. Bir yılda en az 708 at hapsedilmekten, iyi bakılmamaktan, umursanmamaktan öldü, ruamdan değil. Ruam iddiasıyla öldürülen 105 at ve getirilen kötü şartların öldürdüğü en az 708 at yani toplam 813 at tamamen önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetti. 818 at ve 27 tay ücretsiz ve denetimsiz olarak hiçbir izleme olmadan ada dışına sürüldü ve birçoğunun durumu meçhul” dedi.