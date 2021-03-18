Büyük zaferin 106. yılında Çanakkale’yi anlatan eserler Beşiktaş Resim Müzesi’nde sergileniyor

Beyza Nur GÜLER – Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde Milli Saraylar İdaresi’ne bağlı Beşiktaş’taki Resim Müzesi’nde, Çanakkale Zaferi ve Milli Mücadele’yi anlatan resimlerin sergilendiği oda ziyarete açıldı.

Milli Saraylar İdaresi’ne bağlı Beşiktaş’taki Resim Müzesi’nin 34 salonundan biri, Milli Mücadele ve Çanakkale Zaferi’ne ayrıldı. Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı olması dolayısıyla bugün ziyarete açılan Çanakkale Salonu’nda, büyük zaferin hangi şartlarda kazanıldığını gösteren 10 eser sergileniyor. Sergilenen eserler arasında en dikkat çekici olanlarından biri ise, Bahriyeli İsmail Hakkı’ya ait, 1915 tarihli ‘Çanakkale Deniz Savaşı’ adlı yağlıboya tablo.

“BAHRİYELİ İSMAİL HAKKI BEYİN ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI KONULU TABLOSU BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Müze Sorumlusu Sanat Tarihçisi Gülsen Sevinç Kaya, Resim Müzesi ve Çanakkale Salonu ile ilgili şunları söyledi:

“Beşiktaş’taki Milli Saraylar Resim Müzesi’ndeyiz. Buranın 34 tane tematik bölümü var. 600 tane eser sergileniyor ve bunlar arasında Çanakkale tematik bölümü ayrı önem taşıyor. Çanakkale tematik bölümünde hem Çanakkale Savaşı konulu tablolar var hem de Milli Mücadele konulu tablolar var. Çünkü Çanakkale Savaşı’nda Milli Mücadele’nin temelleri atılmıştı. Çanakkale ruhu Milli Mücadele ruhunu yaratmıştı. 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı’nın yıldönümü olduğu için, özellikle Bahriyeli İsmail Hakkı beyin ‘Çanakkale Deniz Savaşı’ konulu tablosu büyük önem taşıyor. İtilaf devletleri Çanakkale’ye önce denizden hücum etmişlerdi fakat başarılı olamadıkları için karadan saldırmışlardı. Çanakkale Savaşı, Milli Mücadele ruhunun temellerini atmıştı.”

“BU ESERLER SANAT DEĞERLERİ DIŞINDA, BELGE DEĞERLERİ İLE ÖNEMLİ”

Kaya, şöyle devam etti:

“Burada İsmail Hakkı Bey’in eseri dışında, özellikle 1918’de Viyana’da sergilenen bir tablo da var. 1918 Viyana Sergisi, Türk Ressamlarının toplu halde yurt dışında oluşturdukları ilk sergi. Artık sanat da önemliydi. Osmanlı Devleti, birçok sanatçıyı, fotoğrafçıyı, edebiyatçıyı Çanakkale’ye göndermişti. Onlar da Çanakkale Savaşı’nın aşamalarını eserleri ile belgelemişlerdi. Gerek tablo, gerek fotoğraf, gerek edebiyat alanında Çanakkale Savaşı’nın yansımaları oldu. Bu eserler de sanat değerleri dışında, belge değerleri ile önemli. Bu eserler arasında özellikle Türk Ressamı Mehmet Ruhi Arel’in ‘Ayrılık ve Zafer’ konulu eseri oldukça önemli. İlk defa bir Türk ressamı tablosunu 3 bölüm halinde öyküleştirmişti. Sağdan sola şeklinde, Türk askerinin ailesiyle vedalaşması ve davullarla, zurnalarla savaşa gitmesi, sonra kahramanca savaşması, sonra da yine askerimizin davullarla, zurnalarla köyüne dönüşü ve ailesine kavuşmasını görüyoruz. Vatan kurtulmuş, ailesi kurtulmuş, askerimiz de sapa sağlam dönmüştü. Birçok arkadaşı da şehit olmuştu ama artık evi yoktu. Evinin yıkılmış olduğunu görüyoruz.”

PAZARTESİ DIŞINDA HER GÜN ZİYARET EDİLEBİLİR

Bunun dışında Hikmet Onat’ın köyünden geçerken bir askerin babası ya da dedesiyle vedalaşmasını anlatan bir resmin daha olduğunu ifade eden Kaya, “Çok duygusal bir sahne. Bu eserler, hem belge değeri taşıyor hem de manevi duygularımızı artırıyor. Osmanlı Devleti gerek sanatta gerek edebiyatta bu çok değerli eserleri bize miras bıraktı. Milli Saraylar Resim Müzesi de özellikle bu Çanakkale Odası’nda, O Çanakkale ruhunu, Milli Mücadele ruhunu yansıtıyor. Onun için bütün ziyaretçilerimizi Pazartesi dışında, haftanın diğer günleri 09.00-17.00 arasında Beşiktaş’taki Milli Saraylar Resim Müzesi’ne bekliyoruz” diye konuştu.

SERGİLENEN ESERLER…

Resim Müzesi’nin Çanakkale Salonu’nda sergilenen eserler ve ressamları ise şöyle:

“Bahriyeli İsmail Hakkı: Çanakkale Deniz Savaşı, 1915 . Hikmet Onat: Harbe Giderken Veda, 1917 . Mehmet Sami Yetik: Hücuma Kalkış, 1917 Türk Kurtuluş Savaşı’ndan, 1933 Sarıkamış Harekâtı, 1942 . Mehmet Ruhi Arel: Ayrılık ve Zafer, 1917 . Ali Cemal Benim: Yaralı Asker, 1917 . İbrahim Çallı: Silah Arkadaşlığı, 1917 . Diyarbakırlı Tahsin: Sultan Osman-ı Evvel dretnotu, 1916 . Ressam Mahmud: Bir Türk Askeri.”

FOTOĞRAF