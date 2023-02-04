BÜYÜK TEHLİKE İSLAMOFOBİ

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Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde İç Politika ve Hukuk Koordinatörü Prof. Dr. Tevfik Erdem anlatımıyla ‘Bir Nefret Suçu Olarak Yükselen İslam Düşmanlığı’ adlı konferans gerçekleşti. Müslümanlara yönelik yapılan saygısızlıklara alınması gereken önlemlerin altı çizildi.

Hazal Ergen/Ankara

‘Bir Nefret Suçu Olarak Yükselen İslam Düşmanlığı’ konferansı Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde düzenlendi. İç Politika ve Hukuk Koordinatörü Prof. Dr. Tevfik Erdem, İslam düşmanlığının kökenine ve boyutlarına değindi.

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İslam Düşmanlığının Yansımaları

Erdem, şu sözlere yer verdi: “ Burada Müslümanların bir kısmının pek iyi şartlarda yaşadığını söyleyemeyiz. Esas rahatsız edici olan şey, böyle sorunlar ile giderek daha fazla karşı karşıya kalmamız.

Koronavirüsün Çin’de başlaması ve yaygınlaşması dolayısıyla insanların ilk tepkileri Çin’e yönelmişti. Virüs bittikten sonra ilk Kur’an yakma eylemi 2019’da gerçekleşti. Bir görüşe göre Kur’an-ı Kerim ile Hitler’in kitabı olan ‘Kavgam’ arasında bir fark yok, ikisi de aynı. Hatta İslam daha tehlikeli görülüyor. Kur’an Nazizm’den çok daha tehlikeli sayıldı. O yüzden Kur’an’ın yasaklanması gerektiği söylendi. Çünkü ilahi bir kitap değil gibi daha ağır söylemler kullanıldı. Kitap yakma eylemi yapan kişi Danimarkalı bir ırkçı. 2019 ‘dan beri Kur’an yakma eylemi yapıyor. En son Rusya bir açıklama yaptı, Kur’an yakma eylemini kınadı. Geçen hafta Rus Büyükelçiliği’’nin önünde kınandı. Finlandiya’da aşırı sağcı bir kişi var. 2019’da Kur’an yakıyor, Norveç’te bir kişi vardı, o da Kur’an yakıyor. Amacımız tabii Hristiyanlara, kendilerinin yaptığı gibi hakaret etmek değil. Böyle bir sonuç çıkmamalı. Çünkü hakikaten sağduyulu Hristiyanlar da var. Bu eylemin ahlaki olmadığını, bunun bir çözüm yolu olmadığını söylüyor yoksa buradan çıkaracağımız sonuç ‘haydi bakalım kalkalım, gördüğümüz ilk Hristiyana tokat atalım’ değil. Bizim işimiz bu nefret suçu ya da söyleminin arka planında yatan şeyi bulmak. Ama bunun sonucunda biz de Hristiyanlara saldıralım demiyoruz, aralarından bu eyleme karşı çıkanlar da oldu. Hem bizim dinimiz barış, kardeşlik dini. İnsanın en büyük savaşının nefsi ile yapılan savaş olduğunu sürekli dillendiriyoruz. Seküler Avrupalıların da bu sürece karşı çıktığını biliyoruz. Kur’an yakma dışında Fransa’da bir karikatür krizi vardı. Bu da nefret suçunun bir tür yansıması. İnsanların gönüllerini kırıyorsunuz, bunun olmaması gerekiyor. Müslümanlara yönelik incitici tavırlar karşımıza çok çıkıyor. Sosyal medyada fazla karşılaşıyoruz. Bu da denetimsiz bir alan seni kontrol edemiyoruz, bu durumda çok etkili oluyor. Britanya İslam Konseyi bünyesindeki Medya İzleme Merkezi 5500 televizyon haberi izlenmiş. İslam’la ilgili haberlerin, yazıların olumsuz içeriklere sahip olduğu görülmüş.”

Bunu önlemek için neler yapılmalı?

“Öncelikle bunun bir nefret söylemi, suçu olduğunu tanımlamak gerekiyor. Yani hukuki bir suç olduğunu dillendirmek gerekiyor. Bunu Müslüman ülkelerin üzerlerine görev almaları gerekiyor. Ama görünen o ki neredeyse hiçbir Müslüman ülkeden tepki yok. Sanki olay Satürn’de gerçekleşiyormuş gibi. Müslümanlara yönelik olumsuz algı var. Başörtülü kadınlar da bunu çok yaşıyor. Bununla ilgili bir tepkinin olması lazım ama bu konuda Müslüman ülkeler maalesef herhangi bir şey yapmıyor. Ne yapılabilir, Müslüman ülkeler kendi aralarında bir fon oluşturabilir. Sivil toplum örgütleri bu durumu hep takip eden, bunu hep gündemde tutan bir ofis oluşturabilir. Uluslararası bir bağ üzerinden tüm dünyadaki İslam karşıtı eylemlerini aktarabilir. Çünkü saldırıları icatları hep gündemde tuttuğunuzda bununla ilgili bir kamuoyu oluşturma imkanınız var. Yoksa böyle olaylar oluyor, bitiyor ve orada kalıyor, İsveç’te, Norveç’te, İspanya’da, Hollanda’da yaşanıp kalıyor. Bu konuda duyarlılığın artırılması için bunun sürekli dillendirilmesi lazım. Bunu, İsrail uzun soluklu şekilde yaptı. Psikolojiden kaynaklanan bir durum. Ancak bu konuda biz İslam ülkeleri çok duyarlı değiliz. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı var, bu konuda yaptığı tek şey rapor hazırlamak. Oysa bu sadece rapor hazırlanarak geçiştirilecek bir durum değil.

Çuvaldızı kendimize batırmak dediğimiz olay var. Biz, Avrupa’da nasıl bir Müslüman imajı oluşturduk? Bu Müslüman imajı neyi ifade ediyor, bunun restore edilmesi gerekiyor. Avrupa’da Müslüman derken ne düşünülüyor? İngiltere’de, Fransa’da, Amerika’da, Hollanda’da falan yapılan araştırmalar var. Üniversite öğrencilerine soruyorlar Müslüman nedir, diye. Aklınıza gelen ilk şey nedir diyorlar. Şiddet, cinsellik, kadına şiddet diyorlar. Oysa bizim Peygamberimizin böyle bir icraatı ile karşı karşıya değiliz. Müslüman olduğumuzu söylüyorsak örnek almamız kişi, Hz Peygamber. Kadına yönelik şiddetle ilişkilendiremeyiz. Bu yüzden İslamiyet imajı restorasyonun yapılması gerekiyor. Evet, tarihi bir arka plan var ama biz Hristiyan komşumuzla nasıl bir ilişki içindeyiz? Bu çok önemli. Çünkü bizim onunla ilişkimiz onların İslam’la ilgili algısını da değiştiriyor.”

Erdem, şu sözleri ekledi: “Hollanda’da, Finlandiya’da, Norveç’te, İsveç’te, Kur’an yakılıyor ama oradaki insanların hepsi bunu desteklemiyor buna karşı çıkanlar da var. Yani sağduyulu insanlar da bulunuyor. Yapılan saldırılar, ifade özgürlüğü falan olmaz, İslam’a hakaret olur. Kışkırtıcı tavır olur.

Bizim okul kitaplarımızda da İslam’a yönelik hatta dinle ilgili olumsuz algı var. Sen de halkımızla karşı da yanlış veya eksik bilgiler verildiği olmuş. Bunu bilinçsiz olarak da yapmış olabiliriz.”