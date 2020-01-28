Avrupa’nın en çok katılımlı satranç şöleni “Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları”, 2 bin 557 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Şampiyonada, 7 bin kişiyi aşkın katılım ile ‘Türkiye buluşması’ yaşandı. Turnuvada 26 kategoride 7’den 77’ye kadar dereceye giren tüm sporculara ödülleri takdim edildi.



Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda bin 874, Yıldızlar Şampiyonası’nda 600 ve Emektarlar Şampiyonası’nda 83 ile Şampiyonalarda toplam 2 bin 557 sporcu mücadele verdi. 7’den 70’e her yaştan sporcunun katılım gösterdiği Maritime Pine Beach Otel’de düzenlenen kapanış törenine Satranç Federasyonu Başkanı Başkanı Gülkız Tulay ile diğer görevli ve davetliler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açılışını yaptığı Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonalarını değerlendiren Başkan Gülkız Tulay “Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine satranç ailemiz ile ortak hedef ve heyecan için bir araya geldik. Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması en büyük temennimiz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tulay, sözlerini şöyle noktaladı: “Her yıl sömestr döneminde gerçekleştirdiğimiz büyük şampiyonada 2 bin 557 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi. Bir hafta boyunca aynı çatı altında yine çok güzel anılar biriktirdik, önemli dostluklar kurduk. Burada kazanılan her tecrübe çocuklarımızın geleceğine ışık olacaktır”