12 Mart 2020 Perşembe günü devletin zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanarak Corona 19 virüsüne karşı önemli kararlar aldı. Bütün üniversiteler 16 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere 3 hafta boyunca tatil edildi. Bütün sempozyum, panel vs. bilimsel etkinlikler iptal edildi. Liseler de 2 hafta süresince eğitime ara verdi.



Ama benim esas duyurmak istediğim bunlar değil. Marketleri boşaltmakta yarışan süper panikler. Aslında bunlara süper benciller de denilebilir.



Corona virüs ülkemizde henüz 1 (bir) kişide görüldü. O vatandaşımız da Avrupa’dan virüsü kapmış ve yurda giriş yapmış.

Aylardan beri virüs Türkiye’ye niçin gelmedi diye üzülen! bazı tipleri gördük. 2 günden beri de marketlerde makarna, kolonya, tuvalet kağıdı stoklayan süper panikleri görüyoruz. Sanki nükleer savaş çıktı.

Kolonya fiyatları % 700 artmış. 500 gr bir paket makarnayı 32 TL fiyatla satanlar olmuş. Tabii ki alan olmuş ki adam bu fiyata satabilmiş. Sağlık maskeleri karaborsaya düşmüş.



Bütün bunlar olurken bir kısım vatandaşımız da, 3-4 sene önceki market alış-verişlerini sanki dün olmuş gibi sosyal medyada yayınlıyorlar. Buna “yangına körükle gitmek denilir”. Ama bunu niçin yapıyorlar? Esas bu nokta çok önemli? 2 yıl önce olmuş üzücü bir olayı SON DAKİKA! başlığı ile servise koyanların iyi niyetine ne kadar güvenebiliriz? Amaç halkın moralini iyice bozmak ve kaos yaratmak mı? Kimin adına? Kimin için yapılır bu tür karanlık paylaşımlar?



Bir de her duyduğu haberi paylaşmak mecburiyetinde olduğunu sananlar var: Bir çocuk 5 yıl önce kayıp olmuş. O zaman paylaşımlar yapılmış. Bizimki haberi yeni görmüş olmalı ki -tarihine bakmaksızın- hemen paylaşıyor. Belli ki iyi niyetle yapıyor bunu. Ama yapmamalı.

Bu örnekleri birkaç kat artırabiliriz. Ancak amacımız şu kritik günlerde moral bozmak değil. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Mehmetçik yüzlerce kilometrelik bir sınırda, aylardan beri, hiç de kolay olmayan şartlarda mücadele veriyor. Bütün bunlara şimdi bir de Corona 19 virüsü eklendi. THY pek çok seferini iptal etti. Borsa 93 binlere kadar düştü. Halkta bir korku ve panik.

Biz her zaman Türk Milleti’nin büyük ve asil bir millet olduğuna inandık. Sağduyulu, sabırlı, uzak görüşlü bir halkımız olduğunu ben her zaman savunduk.



İşte büyük bir millet olmanın göstergeleri böyle zor günlerde belli olur. Evinizde ekmek doluyken komşuya 1 ekmek vermek o kadar önemli değil. Evde bir ekmek varken yarısını komşuya verebilmek önemli olan.

Sabır ve tevekkül sahibi olan kişi market raflarını boşaltmanın anlamsızlığını çok iyi bilir. Savaş sırasında ekmek karne ile dağıtılırken bile sanırım bu kadar aç gözlülük yapılmadı. Bu davranış Türk Milletinin fıtratına uygun bir davranış değil. Sanki kaos yaratmak isteyenlerin yeni bir eylemi gibi.



Haramı-helali bilen, “Ahî Kültürü” içerisinde yetişmiş esnafımız stokçuluğa ve fırsatçılığa izin vermeyecektir. Bunu deneyen vurguncular ise verilebilecek en ağır ceza ile cezalandırılmalı ve gerekirse TV’de teşhir edilmelidir.

Gün büyük sınav günüdür. Bu sınavı başarı ile geçmek zorundayız. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına dikkat edelim. Virüsü küçümsemeyelim. Ama gerektiğinden fazla abartmayalım da.



Unutmayalım en karanlık gecenin bile bir sabahı mutlaka vardır. Umudumuzu yitirmeyelim. Virüsten korunmaya çalışalım ama virüsten belki daha tehlikeli kötü niyetli kişilerin kışkırtmalarından da korunmaya çalışalım.

Unutmayınız ki en büyük risk grubu, benim de içerisinde bulunduğum “yaşlılar” grubudur. Unutmayınız ki Türk Milleti asil ve büyük bir millettir.