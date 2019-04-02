Ak Parti ülke genelinde birinci parti olurken, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya gibi önemli büyük şehirleri neden kaybetti?

Maddeler halinde sıralayalım:

1-İşsizlik ve enflasyon büyük şehirlerde yaşayanları küçük şehirlere göre daha fazla etkiledi.

2-Büyük şehirlerde yaşayanların eğitim düzeyi Anadolu’nun bir hayli üzerindedir. Bu durum onların hayattan ve iktidardan beklentilerini artırdı.

3-Üniversite gençlerinin önemli bir kısmı büyük şehirlerde yaşıyor. Ve gençler doğaları gereği daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük istedi, genellikle muhalefete yakın durdu.

4-İstanbul’da Millet İttifakı’nın genç ve dinamik adayı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi önemli görevlerin ardından belediye başkanlığına pek de sıcak bakmadığı anlaşılan yorgun ve bezgin Binali Yıldırım çıkarılması yanlış bir tercih oldu.

5-Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş’ın üstüne sahte senet iddiasıyla gidildi, adeta linç kampanyası başlatıldı, böylece bir mağdur yaratıldı.

6-Medyanın kullanımında Cumhur İttifakı’nın adayları lehine ölçü kaçırıldı, kararsız seçmenin vicdanı rahatsız edildi.

7-Kimi büyük şehirlerde 25 yıldır iş başında olan Ak Partili başkanlar, büyük altyapı yatırımlarına karşın kaçak yapılaşma karşısında çaresiz kaldı, yeşil alanlara gerekli özeni göstermedi, kent estetiğini dikkate almadı, ulaşım sorununa çare bulamadı.

8-İstanbul ve Ankara’nın seçilmiş Ak Partili belediye başkanlarının yine Ak Partili iktidar tarafından istifa ettirilmesi zihinlerde, “Ne oluyor… Bu adamlar ne yaptılar…” gibi sorular oluşturdu.