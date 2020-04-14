Büyük şehirleri yönetmek zordur. Asayişi sağlamak en çok buralarda sorun olur.

Yeşil alanların yok edilmesi, düzensiz yapılaşma, hava kirliliği, ulaşım sıkıntısı, altyapı yetersizliği ve en önemlisi işsizlik de büyük şehirlerin önemli sorunları arasında yer alır.

Tabii, büyük şehirlerde yaşayanlara yeterli sağlık ve eğitim hizmeti götürmek de hiç kolay değildir.

İşte, son salgında gördük…

Küçük şehirler salgından fazla etkilenmediği halde başta 16 milyon nüfuslu İstanbul olmak üzere büyük şehirler merkezi yönetimi en çok zorlayan yerler haline geldi.

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Peki, ne yapılabilir?

Şu anda etkisi altında bulunduğumuz virüs salgınını mevcut tablo içinde atlatmak zorundayız.

Ama ilerisi için ciddi önlemler düşünmek gerekiyor.

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Türkiye’de hiçbir şehrin nüfusu 1 milyondan fazla olmamalıdır.

İdari yapılanmamız buna yeniden düzenlenmelidir.

Örneğin, İstanbul, 16 milyonluk bir şehir değil de 1 milyon nüfuslu bir şehir olsaydı salgından bu derecede etkilenir miydi?

Not: Yeni idari yapılanma önerimize şüpheyle bakanlara, ABD’de en çok virüs vakası ve ölümünün 21 milyon nüfuslu New York’ta görüldüğünü hatırlatmak isterim.