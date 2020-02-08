“Kanatlar senin değilse yükselme” Geçtiğimiz hafta Bankacılık Kanunu ve diğer bazı kanunlarda önemli değişikler öngören bir yasa tasarsı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Bu tasarı uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenecek bir düzenleme ile vatandaşa büyük projelere ortak olma imkanı getiriliyor. Düzenleme ile “Kanal İstanbul” ve “yerli otomobil” gibi projelere finansman sağlanabilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) teklife dair bilgi notuna göre, düzenleme ile aracı kurumlara proje finansmanı kredisi verme, altyapı yatırımları gibi büyük projelerdeki kredilerin menkul kıymetleştirilmesi, bu projelerin nakit akışlarına dayalı menkul kıymet ihraç edilmesi ve proje finansman fonu kurulması imkanları getiriliyor.

Bahse konu nota göre bu sayede büyük altyapı projelerinin finansmanında banka kredisinin yanı sıra sermaye piyasalarının da aktif olarak kullanılmasına olanak tanınacak.

Bu yasa düzenlemesiyle Türkiye Varlık Fonu’na kredi sınırlamalarına maruz kalmadan işlem yapma ve borçlanma imkanı da getiriliyor.

“Borçlanarak Büyüme” bu iktidarın temel ekonomi politikasıdır.

Bu noktada Prof. Özgür Demirtaş’ın borç ile büyüme hakkındaki çok hoşuma giden “Kanatlar senin değilse yükselme” sözünü siz okuyucularımla da paylaşmak isterim. Bu açıkçası çok güzel bir benzetme olmuş.

Türkiye olarak şu anda çok yüksekteyiz ve kanatlar da bizim değil. İktidar daha da yükselmek için yeni kanat arayışı içinde bu yasa teklifi onu gösteriyor.

Herhangi bir proje için finansman bulmak çok önemlidir lakin çok daha önemlisi kazanabilecek, kar elde edebilecek proje bulabilmektir.

Ben iş yaşamım boyunca hesapsız, kitapsız büyük projelere kalkışıp, bu projelerin finansmanı için gerekli olan borcuda bulan ve sonra batınca da keşke bu finansmanı bulamasaydım da bu projeye hiç başlamasaydım diye hayıflanan bir çok yatırımcı tanıdım, gördüm.

Ciddi kreditörler projeleri gelir gider açısından çok büyük bir ihtimamla inceler, riskleri iyi belirler gelir getirme bakımından hesabı kitabı iyi yapılmamış tutarsız ,hayalperest projelere de kredi vermezler.

Elindeki projelere ciddi kreditörlerden, makul faizler ile kredi bulamayan proje sahipleri ya yüksek risk iştahı olan, sokak tabiri ile tefeci faizi talep eden kaynaklara yönelir yahut da risk analizini ve gelir gider tahminini doğru yapamayacak sade vatandaşın kaynaklarına göz diker. Çok sayıda vatandaştan alınacak küçük meblağlardaki borç toplamda çok büyük miktarlara da ulaşabilir.

Yakın geçmişte yaşanan Çiftlik Bank olayı herkesin aklındadır, bir çok küçük yatırımcıdan yüksek gelir vadi ile çok büyük miktarlarda para toplayan bir vatandaş battı, paraları aldı yurt dışına kaçtı ve millet ardından eli böğründe bakakaldı. Uzak geçmişte Turgut Özal devrinde yaşanan Bankerler skandalını bu gün gençler hatırlamasa da orta yaştaki büyükler bilir, bir çok kişinin ciddi servet kaybetmesine yol açmıştı.

Devletin ortaya attığı bir finansal cin fikirlilik, Konut Edindirme Yardımı 3.5 milyon olduğu tahmin edilen KEY hak sahiplerini mağdur etmedi, zarara uğratmadı mı? Bu iktidar bu hesapları zor bela tasfiye edip oluşmuş olan zararları kısmen de olsa telafi etmedi mi?

Bu ülkenin ekonomi aktörleri devlet eli ile ortaya atılan bu tip cin fikirlilikleri geçmişteki yaşanmışlıkları da hatırlayarak çok iyi bilir, tercih ve davranışlarını ona göre hesaplayarak ayarlar.

Bugün için iktidarın yapması gereken gelir getirmesi mümkün olmayacak Kanal İstanbul gibi “hayali” ve “çılgın” projelere finansman bulmaya çalışmak yerine, mevcut borçluluğu azaltacak, gelirleri arttırıp borç tasfiyesini sağlayacak yol ve yöntemler bulmak bu yönde büyümeyi değil kalkınmayı amaçlayan ekonomi politikaları uygulamak olmalıdır. İktidar şunu da asla unutmamalıdır özgürlüklerin ve hakların gerçek manada tam anlamı ile korunmadığı hukuki ve siyasi iklimlerde aklı başında, basiretli hiçbir yatırımcı faaliyet göstermez, borç alacak ilişkilerine girmez, yatırım ve üretim yapmaz.